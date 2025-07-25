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美股盤後》特斯拉暴跌逾8％！道瓊下挫316點 台積電ADR走高

2025/07/25 06:01

週四美股漲跌互現。（彭博社）週四美股漲跌互現。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Google母公司Alphabet的強勁財報，激發投資人對其他人工智慧股票的樂觀情緒，美股標普500和那斯達克指數週四繼續創下新高，分別上漲0.07%、0.18%，道瓊工業指數下跌316點、0.70%，費城半導體指數小漲0.12%，台積電ADR則上漲0.53%，收在241.60美元。

綜合外媒報導，Alphabet週四股價上漲0.88%，因為這家搜尋巨頭的財報表現，令投資人信心大振。帶動微軟、輝達及亞馬遜均上漲了1%或更多。

電動汽車製造商特斯拉的業績低於預期，令投資者失望，股價暴跌8.2%。此前特斯拉執行長馬斯克警告，由於美國政府削減對電動車製造商的支持，未來幾季將面臨「艱難時期」。截至目前，特斯拉股價已下跌約25%。

投資人除了關注財報、關稅，還將注意力轉向美國總統川普與聯準會之間持續不斷的爭執。白宮表示，川普將於週四拜訪聯準會，這是近20年來美國總統首次正式訪問央行，也將加強他對聯準會主席鮑爾的壓力。

道瓊工業指數下跌316.38點或0.70%，收在44693.91點。

標準普爾500指數上漲4.44點或0.07%，收在6363.35點。

科技股那斯達克指數上漲37.94點或0.18%，收在21057.96點。

費城半導體指數上漲6.58點或0.12%，收在5644.37點。

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