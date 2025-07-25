遞出橄欖枝？川普：希望馬斯克生意愈做愈好

美國總統川普（右）透過社群媒體表示，希望馬斯克（左）的事業蓬勃發展，似乎是遞出橄欖枝的示好之舉。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）聲稱，美國政府削減對電動車製造商的支持，可能導致特斯拉在明年底前經歷「幾個艱難的季度」後，美國總統川普24日透過社群媒體表示，希望馬斯克的事業能夠蓬勃發展，似乎是遞出橄欖枝的示好之舉。

川普在自家社群平台「真實社群」貼文表示，「大家都在說，我會取消伊隆（馬斯克）從美國政府獲得的大量補貼，從而摧毀他的公司，甚至可能取消全部補貼。事實並非如此！我希望伊隆，以及我們國內所有企業，能夠蓬勃發展（THRIVE），事實上，要比以往任何時候都更加興盛！他們做得越好，美國就會越好，這對我們所有人都是好事。我們每天都在創造紀錄，而我希望保持這種勢頭！」

請繼續往下閱讀...

特斯拉23日公布第二季財報，出現10幾年來最嚴重的季度銷售下滑，上季（4至6月）營收從去年同期的255億美元，降至225億美元，獲利也未達華爾街預期。

馬斯克今年5月底正式離開川普政府，結束在「政府效率部」（DOGE）扮演的重要角色，誓言將重心回歸他的商業帝國，並減少政治捐款。但在與川普公開爭執後，馬斯克批評川普和共和黨國會議員通過的「大而美」減稅及支出法案，並在7月矢言籌組新政黨，將這些議員趕出國會。

對此，川普先是表示「荒謬」，但後來又改口表示，不擔心馬斯克創立新政黨，還說此舉可能會帶來幫助，「第3黨向來對我有利」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法