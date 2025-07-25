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川普去中化政策助攻 澳洲稀土大廠萊納斯產量營收飆高

2025/07/25 05:53

澳洲礦業大廠萊納斯7月24日公布上季財報顯示，產量和營收均大幅成長，並樂觀預估將受益於美國總統川普的供應鏈多元化舉措。圖為萊納斯位於澳洲的加工廠。（彭博資料照）澳洲礦業大廠萊納斯7月24日公布上季財報顯示，產量和營收均大幅成長，並樂觀預估將受益於美國總統川普的供應鏈多元化舉措。圖為萊納斯位於澳洲的加工廠。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球關鍵礦產供應鏈高度受制於中國，美國等西方國家一直試圖進行供應鏈多元化，並逐步顯現成果。《華爾街日報》報導，澳洲礦業公司萊納斯稀土（Lynas Rare Earths）7月24日公布上季財報顯示，產量和營收均大幅成長，並樂觀預估將受益於美國總統川普的供應鏈多元化舉措。

　美國國防部7月11日與美國稀土供應商MP Materials達成協議，將斥資數十億美元收購該公司15%股權，協議要求該公司新建一座工廠生產稀土磁鐵，其規模將遠超美國目前的磁鐵產量，該工廠預計將於2028年投產。

　萊納斯執行長拉卡澤 （Amanda Lacaze）表示，這項不尋常的交易發出了明確的訊息，即美國決心在中國以外重建稀土供應鏈。中國目前主導著全球約90%的稀土精煉加工。

　拉卡澤說，這應該會紓解製造商對未來供應情況的擔憂，並將在世界其他地區催生一個規模更大、更具活力的產業，「總的來說，我們認為在中國以外發展一個充滿活力的產業對大家都有好處，但這對我們最有利」。萊納斯是中國以外最大的分離稀土材料生產商。

　西方企業長期以來一直抱怨，中國利用其對稀土的控制來壓制競爭，有時透過向市場大量供應稀土來排擠競爭對手，有時又實施限制性出口政策，擾亂製造商的營運。

　萊納斯7月24日同時公布截至6月30日為止的上季財報，其稀土產量較前一季激增68%，包括2080噸釹和鐠，較前一財季成長38%，營收則成長38%至1.702億澳元（新台幣33.1億元）這是萊納斯首度在單季生產逾2000噸的釹和鐠。釹和鐠用於製造電動車和消費電子產品中的永磁鐵。

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