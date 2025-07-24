新光人壽6月RBC過關 暫無增資和發債需求

台新新光金控總經理林維俊（左）今透露，新光人壽今年上半年的RBC確定達標，目前也沒有增資和發債的需求。（記者方賓照攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新新光金控總經理林維俊今透露，新光人壽今年上半年的RBC（資本適足率）確定達標，目前也沒有增資和發債的需求。台新新光金控副董事長、新光人壽董事長魏寶生表示，主管機關給了寬容措施，新壽面對明年接軌一定沒問題。

台新金控和新光金控今正式合併為台新新光金控，魏寶生直言，合併讓新光人壽面對明年接軌更有把握，如果沒有合併，現在的財務狀況會很辛苦，合併了一定沒有問題。

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林維俊表示，新光人壽上半年的RBC過關，目前評估暫時無增資需求。他指出，主管機關要求上半年RBC過關，就會准許明年接軌適用過渡措施。但他也提到，兩金控合併後的綜效，要到9月初公布的8月份財報中才會反應。

魏寶生談到，面對上半年的RBC，主管機關給了很多寬容，對新壽是受用的，再加上合併，新壽的未來肯定會更好。

魏寶生指出，目前新壽沒有要增資和發債的需求。未來也會配合台新銀行，走向更國際化。他說，壽險是不是要走出去並不一定，因為比較在地，但投資很國際化，他肯定2026年以後，新壽跟市場互動會更密切、投資也會更精進。

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