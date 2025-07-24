台新新光金控成立 吳東亮憶父哽咽「一定會為我們驕傲」

台新新光金控董事長吳東亮提到父親吳火獅時，哽咽表示「如果今天他還在，一定會為我們感到驕傲」。（記者方賓照攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新金控和新光金控今正式合併，更名為「台新新光金控」，資產規模位居金控第4大。台新新光金控董事長吳東亮致詞提到父親吳火獅時，哽咽表示「如果今天他還在，一定會為我們感到驕傲」。

台新新光金控今下午舉辦成立慶祝酒會，董事長吳東亮、副董事長魏寶生、總經理林維俊及多位高層皆親自出席，前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、臺灣日本關係協會會長蘇嘉全、前央行總裁彭淮南等人，以及工商團體、合作廠商、客戶等，近千位來賓也出席共襄盛舉。

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吳東亮致詞提到父親、新光集團創辦人吳火獅時有感而發，他語帶哽咽說：「如果今天他還在，一定會為我們感到驕傲」。他回憶，父親常說「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」，也透過身體力行教育子女取之於社會，用之於社會，兩個理念結合在一起，就是「認真、創新、永續」，也是台新新光金控一脈相承、經營企業的精神。

吳東亮提到，新光人壽有超過60年的歷史，台新銀行成立也超過30年，台新和新光兩個偉大品牌的結合，是情感的延續，也是承諾的延續。這不僅是回應這一路走來，所有股東、客戶還有團隊夥伴的信任與支持，更是體現對所有舊雨新知，代代相傳的責任與使命。

吳東亮表示，未來台新新光金控將持續秉持「認真、創新、永續」的精神，協同銀行、保險、證券、投信等子公司，共同打造更大、更均衡的多引擎發展架構，發揮「1+1大於2」的綜效，為客戶提供全方位的金融服務，為股東創造更高的價值。

他有信心讓新光人壽那把守護大家超過一甲子的500萬大傘，變得更強韌、更穩健；也有信心讓合併後擁有最多實體分行，以及最多數位銀行Richart用戶數的台新銀行，成為最人性、最可靠的智慧好夥伴。

他也提到，台新新光金控合併，不僅交易金額是台灣併購史上最大，也是台灣金融史上第一樁金控合意合併，更重要的是對全台灣展現了一個訊號，那就是：台灣金融機構正在整併壯大、調整結構，準備跟台商一起參與全球化的新格局。

吳東亮最後感謝主管機關的支持與指導，讓整個合併過程得以順利完成。未來台新新光金控將在前4大金控的起跑點上，持續「深耕台灣、立足亞洲、放眼全球」，邁向國際競爭力的華人領導品牌。

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