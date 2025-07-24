亞洲生技大展中科攜手12家廠商亮相 展現AI生醫創新實力

亞洲生技大會今天登場，中科管理局局長許茂新（中）到中科展區為參展廠商加油打氣。（中科管理局提供）

〔記者陳建志／台中報導〕2025亞洲生技大會今天起一連4天在台北南港展覽館盛大登場，中科管理局攜手園區12家優質廠商聯合參展，並與新竹科學園區及南部科學園區共同組成「國科會科學園區主題館」，全方位展現我國在AI與生醫領域的創新應用與跨域實力，提升國際能見度。

中科管理局表示，本屆主題館以「AI生醫聚落，創新局」為核心主題，匯聚園區廠商跨足醫療設備、疾病診療、保健食品、生技原料、智慧農業與系統整合等領域，展現AI結合生醫的豐碩成果，今天包括行政院院長卓榮泰、國科會主委吳誠文與中科管理局局長許茂新都到主題館為參展廠商加油打氣。

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中科管理局表示，本次中科館共有12家廠商參展，包括中化健康生技研發獨創克弗爾肽原料，可應用於血壓、骨質、關節與腎臟健康；伊達醫材結合光電科技強化粒線體功能，發展非侵入式生物調節療法；好孕行生醫專注精準生殖醫療，研發「SperSôrt愛沛兒精子快選晶片」，以高效、無創方式提升不孕症治療成功率。

另外，新廣業深耕麻醉、呼吸與睡眠醫療裝置，專精液態矽膠與塑膠射出技術；銳準生醫以「髓易測MyeloTrak」革新多發性骨髓瘤MRD追蹤，告別穿刺，實現萬倍靈敏、無創檢測；德盟儀器專精內視鏡技術，應用於醫療、工業、航太與半導體領域，為台灣自有品牌典範。

中科管理局表示，本次展出充分體現園區企業在智慧醫療與精準健康領域的研發實力與創新潛力。未來將持續推動AI技術導入、強化生技醫材聚落發展，促進跨域整合與高值創新，打造具國際競爭力的智慧健康產業生態系。

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