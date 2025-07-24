台新新光金更名首日股價爆47萬巨量跌6.3％ 吳東亮回應了

台新新光金董事長吳東亮。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新金控和台新金控今正式合併，台新新光金（2887）更名首日上市，因賺換股價差的投資人套利出場，賣壓爆量；僅開盤半小時，成交量破20萬張。最後以16.3元作收，下跌6.3%，交易量破47萬張居台股之冠。台新新光金董事長吳東亮表示，今天股價如何，沒有特別去看，但他要跟股東報告，會很努力經營，把業績做好，希望股價能往上提升。

台新新光金總經理林維俊也說，股價下跌只是短期1、2天的現象。他進一步分析，滿多投資人前一陣子都是買新光金、賣台新金，因為兩者有價差；今天是新光金股票正式轉成台新金股票，投資人賣掉落袋為安，把價差套出來，這是非常正常的資本市場的運作。他表示，會把這1、2天當作台新新光金的起點，未來要交出成績單，取得投資人信任。

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林維俊提到，目前台新新光金的人事已經底定，未來會依合併順序陸續公布投信、人壽、證券和銀行的人事，預計會在預定合併日前跟員工溝通新的組織架構和新的人事，在正式合併前則是依現況營運下去。

原新光金控總經理陳恩光調任為台新新光金控的資深執行副總。林維俊說，陳恩光最熟悉新光金控，他自己則是比較了解台新金控。未來將成立兩個金控層級的中心，分別為個人客戶中心和法人客戶中心，針對所有子公司的客戶進行整合，像是如何把原本新光的客戶導入台新的平台，以及對於原本台新個人客戶，有什麼原本新光的金融產品可以推，希望能更好的服務客戶，創造綜效。

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