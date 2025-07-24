比誰砸的錢多？傳南韓擬投資美上千億美元換取川普降關稅

韓媒報導，南韓預計將提議投資美國至少1000億美元，換取較低的關稅。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美日達成貿易協議，日本同意支持一個 5500 億美元（約台幣16.1兆）的基金，讓美國把對等關稅從7月初25% 降至 15%。由於南韓也被課徵25%的關稅，傳出南韓計畫找三星集團、SK集團等韓企在美投資1000億美元（約台幣2.9兆），換取川普降低關稅。

南韓副總理具潤哲（中）24日接獲美韓經貿磋商延期的消息之後，步出仁川國際機場。（歐新社）

綜合韓媒報導，南韓、美國原定25日在華府舉行的「2+2」經貿磋商，因美國財政部長貝森特有緊急行程，南韓談判代表24日在仁川機場準備登機時前1小事被告知取消，這已是南韓第二次遭美方「放鴿子」。今年6月的美韓峰會也因川普縮短G7行程而取消，當時川普因以伊衝突返華府坐鎮。

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報導指出，南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲原定25日將與通商交涉本部長呂翰九，在華府同美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行會談。

具潤哲預定24日啟程赴美，參加25日的會議，並與美國達成貿易協議，避免8月1日後被川普課徵 25% 關稅，卻在出發前突然被告知會議推遲的消息。據韓國財政部稱，此次會晤因美國財政部長貝森特的緊急日程安排而取消。

當被問及通知取消的時間時，南韓企劃財政部發言人姜英奎（音譯，Kang Young-kyu）表示，美方24日上午9點左右通知南韓政府，比財政部長具潤哲預定前往華盛頓的時間提前了大約1個小時。姜強調，美方已多次表示道歉，並明確表達願儘早重新安排會談的意願。

消息人士透露，美國總統川普22日宣布與日本完成協議，日本將對美國大幅投資5500億美元（約新台幣16.1兆元），美國對日課徵關稅則降至15%，這表明韓國也需要拿出與其經濟規模相稱的投資額。

根據韓聯社披露，南韓擬議的投資方案包括三星集團、SK集團、現代汽車集團和LG集團等南韓主要企業集團的潛在承諾。消息人士稱，作為與美國達成的關稅協議的一部分，南韓將提議投資美國逾1000億美元。

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