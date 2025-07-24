關稅免驚！德製ID. Buzz純電休旅6人座車型登台卡位

台灣福斯商旅今天宣布，ID.Buzz 車系新增全新的6人座車型登台。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣福斯商旅今天宣布， ID.Buzz 車系新增全新的6人座車型，單色車款建議售價 239.8萬元、雙色車款上市優惠價248.6萬元，今年配額僅200輛。

台灣福斯商旅表示，台美對等關稅談判，目前政府強調只會針對美國進口車關稅進行調整，但過去兩個多月來，歐系進口車買氣仍受到關稅不確定波及，希望汽車進口關稅趕快定案，讓車市回歸正常化。

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台灣福斯商旅因應市場需求，即日起搶先引進 ID.BUZZ 6人座車型卡位，滿足消費者對於乘坐舒適與靈活性的不同期待，強化ID. BUZZ 車系的產品組合，也期待8月關稅明朗化後，買氣爆棚。

有別於長軸7人座版本的「2-3-2」3排座椅設定，全新 ID. Buzz 6人座車型其採用「2-2-2」6張獨立式座椅設計，為每一位車內乘客規劃出專屬乘坐空間，每張座椅均具備獨立調整功能，搭配第2排座椅均配備可自由調整角度的側扶手，提供專屬乘坐質感。

此外，第2、3排座椅皆具備前後滑移和傾倒功能，可隨著不同用途進行變化調整的靈活座椅配置（第3排座椅可獨立拆卸），提供極致寬敞的平整化彈性車艙，並創造出最大的 2,469 公升乘載空間，完全不會壓縮到後行李廂與乘客的腿部空間。

ID. Buzz 6人座車型德國原裝進口，搭載最新的MEB 模組化電動車平台，是針對電動車電池模組、驅動馬達、電控等主要系統，進行充分整合所開發的 EV車款專用底盤平台。

配置目前 MEB 平台中最大總容量 91kWh 的高效鋰電池模組，最大輸出動能達到 286 匹馬力和 57kg/m扭力的水準，提供高效強勁的性能表現。

ID. Buzz 6人座車型亦可支援最高達 200 kW 的充電功率，導入 CCS2充電規格，透過最高功率 DC 直流進行快速充電，電量自 20% 充電至 80%最快只需 30 分鐘內即可完成，最高續航里程達 487公里。

同時導入符合Level 2半自動駕駛標準的 IQ.Drive 智能駕駛輔助系統，整合車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）、駕駛注意力警示系統、疲勞駕駛警示系統、車前碰撞預警系統（含 AEB 自動輔助緊急煞車功能）、車側盲點警示系統、離車安全警示系統、輔助停車煞車功能、後方橫向車流警示等多項功能。

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