退休倒數1年怎麼辦？美媒列「必做13件事」讓你迎接無憂人生

《FinanceBuzz》點出13件事在退休前1年該做。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很多人辛苦工作一輩子，若希望退休享受無憂人生，退休前1年內做好規劃至關重要。美國財經媒體《FinanceBuzz》指出，這1年是人們最後的機會來整理財務、彌補不足之處，並轉變成適合退休的理財心態，以下13件事在退休前該做，能幫助你安穩踏入黃金歲月。

1.更新遺產規劃文件

即便你每3到5年就會檢查一次遺產規劃，退休前再做一次審查也無妨。確認受益人資訊是否正確，檢視所有遺囑與信託文件，並處理可能當初未涵蓋的長期照護安排，過時或錯誤的資料可能會對你與家人帶來重大困擾與混亂。

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2.檢視保險內容

檢查你的壽險與責任險等保險項目是否仍符合需求。例如，你現在可能已不需要過高額度的壽險，適時調整可節省不必要的支出。

3.建立現金儲備

退休將少了薪資收入，更應該準備好緊急預備金。建議準備6到9個月的生活開銷，放在現金或高收益儲蓄帳戶，應對突發狀況。

4.降低固定支出

考慮搬到更小的房子、改用較便宜的手機方案或重新議價保險內容。降低每月帳單，有助於減少對退休金的依賴，也讓你面對市場波動時更有彈性。

5.規劃退休金領取時機

提早領取、依照正常退休年齡領取，或延後領取，各有優缺點。延後能增加月領金額，但也可能讓你必須提前動用存款，須根據健康狀況、配偶福利與資金狀況來做決定。

6.擬定資產提領策略

離退休只剩一年，現在就要決定如何與何時從退休帳戶中提領資金，提領順序對稅務與資金壽命都有很大影響。

7.償還高利債務

美國有40%以上的退休族仍背負債務，退休前應儘量還清信用卡或私人貸款等高利息負債，避免吃掉你的固定收入。

8.預估醫療支出

退休生活中，醫療是最大的支出項目之一。研究醫療險項目、保費等。此外，也要規劃長期照護需求，據美國統計65歲以上的人有80%將需要某種形式的照護，但只有15%擁有長照險。

9.重新配置投資組合

許多財務顧問建議退休前降低風險，轉向能產生收入的低波動性投資。但也不能太保守，還是需要一些成長性，適當再平衡能讓投資組合更符合退休目標。

10.與財務顧問會談

雖然你可以自己做很多準備，但一位財務顧問能提供專業意見，幫助你審視投資組合、風險與提領策略，避免犯下重大錯誤。

11.最大化退休帳戶貢獻

在美國，年滿50歲後可以向某些退休帳戶補繳資金，這將能增加儲蓄並節稅。

12.評估穩定收入來源

盤點你的穩定收入來源，例如年金、退休金等，並與預算做比對。了解基本收入落在哪，有助你決定需要從儲蓄中補足多少。

13.制定退休預算

這或許是退休前1年最重要的一件事，請估算退休後的每月支出，像是房租、食品、保險、娛樂等，也別忘了考慮通膨與意外支出。

報導總結，退休前1年不能鬆懈，即使你一直都有在儲蓄、投資與分散風險，在美國仍有近半數退休族會在退休後面臨資金不足。提前一年積極準備，能夠大幅提升財務穩定，也幫助提早發現問題並加以改善，只要多做一點準備，就能擁抱更穩健、無憂的未來。

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