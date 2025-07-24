「危老條例」修正 擬新增老屋修繕機制

10年落日條款即將到期的「危老條例」修正進度，研議新增修繕處理機制。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例），研議新增修繕處理機制，目的是達到延長建物使用年限，讓高齡者可以在宅安心養老，並符合永續循環淨零，有效解決人宅雙老困境。

內政部部務會議今針對「老宅延壽規劃進度」以及「危老條例」修法進度進行專案報告，內政部部長劉世芳指出，立法院已三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中50億元特別預算將挹注於「老宅延壽機能復新計畫（2025至2027年）草案」，主要針對30年以上、4至6樓且初評安全的集合住宅，提供民眾相關修繕經費補助，同時配合衛生福利部長照3.0及經濟部ESCO節能政策推動。

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她表示，該項計畫可讓高齡者免去搬家換屋的困擾，將儘速報請行政院核定。至於10年落日條款即將到期的「危老條例」修正進度，則研議新增修繕處理機制。

全台30年老屋 高達500萬戶

內政部補充，臺灣已進入超高齡社會，且全國屋齡超過30年以上的建物高達500萬戶，超過總體住宅存量的半數，因此，「老宅延壽計劃」將針對老屋管線進行更新、建物立面進行修繕、屋頂加強防水，以及新增無障礙設備等適用項目，簡單來說就是執行老舊建物的整理維護與修繕工程。

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