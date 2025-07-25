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富爸爸砸5千多萬幫兒子買房 這樣做連補帶罰160萬

2025/07/25 07:30

台北國稅局表示，以自己資金無償為他人購置不動產，應以贈與論。（記者鄭琪芳攝）台北國稅局表示，以自己資金無償為他人購置不動產，應以贈與論。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，父母出資購買房地，並登記子女為房地所有權人，應留意贈與稅相關課稅規定。台北國稅局指出，有位富爸爸出資5000多萬元幫兒子買房，卻沒有申報贈與稅，且未於收到公文後10日內補報，國稅局按房地現值核定贈與總額1290萬元，並裁處罰鍰0.5倍，合計補稅及罰鍰160萬餘元。

台北國稅局說明，根據「遺贈稅法」第5條第3款規定，以自己資金無償為他人購置不動產，應以贈與論，並就不動產的公告土地現值及房屋評定現值計算贈與財產價值，課徵贈與稅。不過，這類以贈與論案件，民眾常誤認未直接移轉財產給他人而無須課徵贈與稅，當國稅局查到事證核認財產移動的行為應以贈與論時，會先行通知納稅人於收到通知公文後10日內申報贈與稅，逾期仍未申報或未提出不以贈與論的證明文件者，才會依查得資料核定補徵贈與稅並裁處罰鍰。

舉例說明，甲君於2021年10月13日簽約購買房地，並登記該房地的所有權為兒子所有，因該房地的購買價款均由甲君支付，屬於以自己資金無償為兒子購置房地，應以贈與論，但甲君未申報贈與稅。經國稅局通知補報，甲君仍未於收到通知公文後10日內辦理申報，由於房產的公告土地現值及房屋評定現值合計1290萬元，因此核定贈與總額1290萬元，補徵贈與稅額107萬元〔（1290萬-220萬（當年度免稅額）×稅率10%〕，並裁處罰鍰0.5倍。

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