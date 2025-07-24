酷澎強化物流員工福利 首屆健康促進計畫成果亮眼

酷澎首屆健康促進計畫成果亮眼，員工滿意度破9成。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）近期持續推進ESG與員工照護政策，今年首度推出為期六週的「Coupang健康促進計畫」（Coupang Care Program），以「健康三力方程式」為核心，協助物流員工在工作中提升健康意識與生活品質，並備受員工肯定、滿意度逾9成，建立運動習慣的比例也提升2成。

酷澎說明，本次健康促進計畫涵蓋3大面向，包含「健康基礎檢測」，前後測掌握個人健康數據、「一對一專業諮詢」，由健康管理師與營養師透過LINE與APP提供個人化指導，以及「主題式專家講座」，涵蓋營養、運動、心理與專科知識等4大領域，全面提升物流中心與辦公室員工的健康識能。

請繼續往下閱讀...

酷澎台灣環境安全衛生長Dovie Majors表示，物流是酷澎的核心動能，因此從健康知識、職場安全設備，到空調設施與心理支持都致力打造安心、舒適的工作環境，讓員工能以最佳狀態迎接每一天的挑戰。這不僅是我們的責任，更是酷澎永續發展的基石。

酷澎也指出，在物流中心舉行的結業式中，員工由啟新健檢診所專業團隊進行健康成效後測，評估腰圍變化、心肺耐力與柔軟度等綜合體適能表現。表現最卓越的員工獲贈智慧運動手錶，鼓勵持續追蹤健康數據，養成規律運動習慣，邁向更健康的生活。

酷澎指出，該公司始終將員工健康與安全視為營運核心之一，透過國際級環境衛生團隊（EHS）的專業支持，各物流中心、衛星站點與辦公室皆配置專責人力，包括護理師、職業安全衛生管理員、消防安全管理員等國家認證人員，每日巡檢工作場域，確保作業安全無虞。

酷澎今年於部分物流中心設置「酷涼專區」，提供鹽糖與電解質飲品等補水設備，並規劃導入HVAC冷氣空調系統，未來將冷風吹送至工作區域，持續提升員工工作環境，讓每一位物流夥伴都能安心投入、健康成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法