很多人不知道！搭乘經濟艙有「7大免費服務」

大多數人搭乘飛機是乘坐經濟艙，示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管經濟艙一向被視為「基本配備」的象徵，但搭乘經濟艙的旅客，並不代表沒辦法享受一些特別待遇，只要旅客勇敢地提出要求，往往可以獲得，特別是當乘客有禮貌且耐心時，外媒就揭露了經濟艙的「7項免費福利」，但專家也提醒，並不是每家航空公司或每條航線，都能提供相同的經濟艙福利，但相比短程航班，長程航班更可能提供額外福利。

美國旅遊權威媒體《Travel + Leisure》（T+L）指出，尋找超值航班優惠的平台「Dollar Flight Club」創辦人兼執行長紐加頓（Jesse Neugarten）透露：「很多旅客不知道，其實在經濟艙，只要你有禮貌地提出請求，就可能拿到一些實用的額外好康。」

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旅遊攻略平台FreeQuinnt Flyer 創辦人英格利希（Quinn English）補充，並非所有航線的經濟艙免費服務都一樣。他指出，長程航班更可能提供額外服務福利，而相較國內航線來說，國際航線提供的福利總是更多。

英格利希透露，達美航空（Delta）、聯合航空（United）、美國航空（American）這些全方位服務的航空公司，在經濟艙提供的免費物品會更大方。他和紐加頓都認為，廉價航空所提供的項目就少很多，但這也合理，因為廉航主打的低成本和便宜票價。

而當旅客想要這些福利時，英格利希提醒，「友善與耐心」往往最有效，因為大多數航空公司不會在每個航班上都安排過多的空服員，所以空服員的工作量相當大，特別是在登機、起飛準備與準備降落的時候，他建議不要在這些時段提出請求，應該是要等到主要服務結束、客艙穩定之後，才是空服員最可能有餘力提供協助的時候。

以下是T+L文章所提到的7項經濟艙免費好康：

1. 餐點與點心

有時飛機上的花生或餅乾雖然能解嘴饞，但在飛行時，乘客可能會想吃點更有滿足感的餐點。一些國際航空公司在經濟艙會提供免費的多道式餐點。例如阿聯酋航空（Emirates）提供包含主菜、新鮮沙拉或水果、餅乾與起司，以及甜點的全套餐飲。日本航空（JAL）則有提供泡麵，法國航空（Air France）則為經濟艙乘客提供道地法式料理。

在美國國內線方面，雖然大多不提供正餐，但紐加頓特別稱讚達美航空與捷藍航空（JetBlue）在小點心上的用心。這兩家航空公司都提供知名零食，例如Sun Chips、Cheez-Its、Goldfish和Quaker巧克力燕麥棒等，還有大多數旅客喜歡的Biscoff 餅乾。

2.過夜包

免費食物固然誘人，但在長程航班上拿到過夜包會讓人覺得更有被照顧的感覺。紐加頓表示，有些航空公司會提供內含牙刷、襪子與眼罩的過夜包，有時甚至還能拿到護唇膏、保濕乳或噴霧。報導提到，一些航空公司會提供經濟艙旅客這項貼心福利。

3. Wi-Fi

越來越多航空公司提供免費 Wi-Fi，例如捷藍航空、達美航空，甚至美國航空從 2026 年起也將開放。部分國際航班如阿聯酋、法國航空與卡達航空，也都提供不分艙等的 Wi-Fi 連線服務。但需要注意的是，可能得先註冊成為會員才能使用。

4. 舒適配件

枕頭與毛毯能大幅提升長途過夜飛行的舒適度，雖然不是每家航空都一定會提供，但通常在長程航班上都可以拿到。紐加頓建議，可以在主要餐飲服務結束後，再禮貌向空服員詢問：「如果之後有多的枕頭，可以分我一個嗎？真的非常感謝。」這樣友善的態度，會大大提升獲得幫助的機率。

5. 酒精飲料

年滿法定年齡的乘客，在阿聯酋、卡達與新加坡航空等公司也可在經濟艙免費享用酒精飲品。漢莎與荷蘭皇家航空（KLM）也提供免費啤酒與葡萄酒。

6. 兒童遊戲包

紐加頓透露，加拿大航空會提供內含著色本與蠟筆的兒童遊戲包，幫助小朋友在飛行途中保持樂趣，記得在空服員不忙碌時提出請求最有效，而其他在所有艙位，都有提供兒童遊戲包的航空公司包括：法國航空、卡達航空、新加坡航空、阿聯酋、聯合航空與澳洲航空（Qantas）等。

7. 飛機收藏卡

在眾多獨特免費好康中，達美航空（Delta）推出的飛機收藏卡頗具特色，卡上印有其機隊的各型號飛機，還會對應你所搭的航班機型。雖然這項活動已推出超過 20 年，但最近幾年因為在網路爆紅，而受到更多關注。英格利希透露，除了達美航空，聯合航空與美國邊疆航空（Frontier）也有推出類似的收藏卡片。

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