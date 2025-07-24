力挺亞資中心 勤業眾信成立亞灣創新服務中心

金管會主委彭金隆（右）22日出席「亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮」，左為高雄市長陳其邁。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕勤業眾信聯合會計師事務所日前宣布於高雄亞洲新灣區正式設立「亞灣創新服務中心」，全力支持金融監理機關推動亞洲資產管理中心高雄專區（簡稱「亞資中心」）之政策方向，並攜手金融機構加速布局南部高資產財富管理市場。據金管會統計，目前共有22家業者已獲准進駐，其中包括14家銀行與3家保險業者以及5家投信投顧業，預計於7月陸續開業；此外，另有9家銀行、投信與券商正積極申請進駐中，顯現業界之高度共識與活絡。

為引導國內外資金進駐，金管會近年逐步實施金融業業務試辦制度（簡稱監理沙盒），將試辦範圍擴及未開放項目，並鼓勵銀行、證券、保險與科技業得以共同在較寬鬆條件下試驗新業務。金管會已於2025年4月預告修法，對於數位保險公司設立條件大幅鬆綁，保險業數位營運模式進一步獲得制度化肯認，除降低最低實收資本額門檻外，亦擬於法規中明定數位保險公司須提供一定比例之創新保險商品或服務，並提供六個月保護期，有助業者以更大彈性測試創新服務。

請繼續往下閱讀...

隨台灣高資產客戶人數與財富規模快速上升，亞資中心開放金融機構辦理多項高資產財富管理專屬業務，包括代客交易境外基金、私募股權投資顧問、家族辦公室等服務。配合家族財富規劃、跨境資產配置、專業稅務諮詢與信託設計，台灣金融業者得以整合高階資產管理工具，為境內外高淨值客戶提供一站式服務。目前已有18家銀行獲准辦理高資產業務，其中14家已開辦並申請進駐亞灣專區，進一步強化高雄作為財富管理核心據點之戰略地位。

根據金管會統計，截至2025年7月底，已有3家外國銀行在台子行、1家外銀分行加入高資產業務行列，並將投入資源設點高雄；另有多家外資投信規劃新增台灣區域中心或擴充在台員額規模，顯示外資機構已將亞資中心視為拓展亞太市場的重要支點。透過業務開放、資格鬆綁與政策支持，高雄亞灣區預期將逐步轉型為海外資金與國際人才匯聚的新興金融樞紐。

勤業眾信認為，亞資中心的啟動象徵台灣金融監理體制從傳統「穩健管理」逐步邁向「彈性開放」與「創新實驗」的治理模型。透過專區機制以及監理沙盒試驗，金融機構得以在遵循法令之前提下進行結構性創新，包括AI導入、數據治理、資產數位化與跨境架構規劃等，為台灣金融產業注入長期競爭動能。藉由亞資中心設立可望促進本國與外資機構的策略聯盟與產業鏈結，搭建跨境資金、專業服務與財務科技整合平台，在全球資本流重新配置背景下，形塑台灣於亞太資產管理地圖中的關鍵定位。

勤業眾信金融服務產業團隊與科技與轉型服務團隊深耕本地市場多年，擁有豐富數位轉型、創新導入與法遵治理之實務經驗。透過跨團隊合作，預計在創新商品及服務開辦流程中，於各個關鍵結點提供以下核心服務項目，支援金融機構全面參與亞資中心試辦：

一、業務試辦執照申請：

協助金融機構因應監理制度開放與業務多元化需求，提供新型金融服務架構設計與執照申設策略規劃，協助順利導入具創新性與合規性的營運模式。

二、金融創新商品開發：

聚焦於高資產客戶與跨境金融市場的趨勢變化，協助機構設計差異化商品與新型服務流程，強化產品策略與價值主張，並提升整體市場競爭力。

三、金融科技導入技術支援：

結合人工智慧、大數據與數位平台等科技資源，協助業者提升營運效率、優化客戶體驗，並建立可支持創新業務長期發展的技術基礎與數據能力。

四、法律遵循與內部控制：

合規與內控機制建構，涵蓋KYC/KYT模組強化、反洗錢作業規劃、法規管理與法遵平台自動化與優化服務。

勤業眾信整合跨領域資源，結合稅務、法律、科技與金融產業知識體系，並以策略夥伴角色協助機構推動新業務從「構想形成」到「業務營運」的全過程支持。我們亦將以「亞灣創新服務中心」為實體據點，作為支持金融客戶落地高雄、深化南部布局的核心平台，共創台灣成為亞太資產管理重鎮之願景。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法