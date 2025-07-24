街口金科控泰山惡意攻擊 不排除求償

街口金科強調，街口支付接近轉虧為盈，泰山公司選擇以媒體惡意攻擊，已嚴重損害街口支付利益。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕電子支付龍頭「街口支付」母公司街口金融科技，近期與泰山公司因36億元債權糾紛鬧得沸沸揚揚。街口金科今天由律師代發5點聲明，強調街口支付接近轉虧為盈，泰山公司選擇以媒體惡意攻擊，已嚴重損害街口支付利益，不排除向泰山公司請求民事損害賠償。

律師代發聲明如下：

1、街口金科與泰山公司簽訂之合約為「投資合約」，街口金科自然是將投資款用於街口集團整體發展，一切合法使用。

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2、泰山公司2023年8月間，向台北地方法院民事庭起訴請求街口金科返還上開投資款後，街口金科因該案件導致證交所認為街口金科股權無法確定，並拒絕街口金科之上市計劃。

然為了符合股東對於上市之期許，另成立街口網路金融科技股份有限公司（下稱「街口網金」），擬以街口網金作為上市主體而街口金科則為最大股東，此計劃早已進行，且皆有向證交所報告，此計劃與街口金科及泰山公司之民事一審判決結果毫無相干。

3、街口金科始終保持開放態度，希望能與泰山公司溝通以解決問題，無奈從未得到泰山公司回應。至今泰山公司不但不願意溝通，還不斷以媒體製造不實輿論傷害街口金科及其子公司，街口金科實無法理解其目的。

泰山公司此舉並非公司正常之經營之道，更非維護泰山公司全體股東利益之方法。街口金科依然希望能解決問題，並早已於今年7月17日即上週四向泰山公司提出和解方案，惟至今尚未收到泰山公司任何回應。

4、街口金科之子公司街口電子支付，長期經營有成，持續維持電子支付龍頭地位，今年上半年更僅虧損新台幣1900萬元，已近轉虧為盈，未來發展可期，無奈泰山公司不願以溝通解決問題，選擇以媒體惡意攻擊，已嚴重損害街口電子支付之利益。若泰山公司堅持不願溝通且持續傷害街口金科，街口金科不排除向泰山公司請求民事損害賠償。

5、關於街口金科與泰山公司之民事訴訟，街口金科重申並未做錯任何事且無法認同一審判決之理由，該些理由均無益解決爭議。二審審理程序即將於7月28日第一次開庭，期盼司法能還用心經營且無過錯之街口金科公司一個公道。

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