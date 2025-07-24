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陽明再造3艘8000 TEU貨櫃輪 新世代船舶布建計畫完成

2025/07/24 15:37

陽明董事長蔡豐明。（記者王憶紅攝）陽明董事長蔡豐明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明執行新世代船舶布建計畫，決議向日本造船株式會社及今治造船株式會社訂造3艘8000 TEU全貨櫃輪，合計今年3月份已購入建造中3艘同型船後，8000 TEU級新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船達6艘，預計於2028-2030年間陸續交船。

為穩固貨櫃運輸本業競爭力，陽明2024年12月20日經董事會核定，以取得至多13艘8000 TEU至1.5萬TEU級全貨櫃船為範疇，展開新世代船舶布建計畫，迄今已全數完成7艘1.5萬 TEU級LNG雙燃料，與6艘8000TEU級甲醇雙燃料預置全貨櫃船採購布局，將有助於汰換陽明海運現行營運中船齡超過20年之5500 TEU至6500 TEU級距貨櫃船，確保中長期運力穩健供給與強化核心航線營運優勢。

陽明表示，8000 TEU級貨櫃輪除新船節能主機可直接節省燃油消耗外，採甲醇雙燃料預設規劃，以保留未來因應替代燃料供應量能與法規變化因應之彈性。

陽明指出，透過船舶布建規劃確保完善之全球運輸服務網絡建置，強化整體競爭力及營運韌性，並在全球供應鏈重組與市場不確定經營環境中，致力於實踐提供客戶安全可靠、低碳永續運輸服務之承諾。

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