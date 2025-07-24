演唱會詐騙術3大手法曝光 買賣雙方都可能上當

資安大廠趨勢科技整理3大演唱會詐騙常見手法與應對妙招。（示意圖，路透檔案照）

〔記者徐子苓／台北報導〕從天團開唱到人氣歌手加場演出，近期全台掀起演唱會搶票熱潮，為一睹偶像風采，民眾無不使出渾身解數。龐大商機也讓詐騙集團趁勢出招，針對粉絲急於求票的心理設下陷阱。對此，資安大廠趨勢科技整理出3大演唱會詐騙常見手法與應對妙招，協助民眾安心搶票追星不踩雷。

演唱會詐騙術1：「佛心轉讓」暗藏風險 看不到演唱會不僅賠錢還賣了個資

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「讓票1張，誠可議價」這類貼文常見於社群平台、二手社團，看似熱心的粉絲其實可能是假帳號行騙。不肖分子在社群平台發文轉售、換票，並要求買家加LINE、Messenger等通訊軟體進行私下交易，常會被要求先轉帳、匯款，卻遲遲等不到票券序號，最後甚至被封鎖才驚覺上當。

趨勢科技提醒民眾切勿一時心急就直接轉帳或留下個資，建議可先查看賣家帳號註冊時間、個人資料，以及檢查貼文語意邏輯等審視賣家可信度。此外，民眾可利用AI防詐達人工具，將演唱會門票交易的網站、貼文或對話截圖上傳「詐騙查證」功能做查證，以辨識資訊的真偽，提防落入遭騙錢、騙個資的風險。

演唱會詐騙術2：「追星買票」恐造假 賣票反被騙走帳戶資訊

不是只有買家要小心，連誠心讓票的賣家也可能成為詐騙目標！根據內政部警政署打詐儀錶板統計，2025年6月份「假買家騙賣家」詐騙受理案件數高居詐騙手法前3名，財損金額近1億4千萬元。近來詐騙集團佯裝成買家、假借買票名義，以「交易失敗、授權錯誤」為由傳送釣魚連結，若賣家不慎點入並進行帳戶驗證，可能面臨個資外洩、鉅額財損等風險。

趨勢科技提醒民眾勿輕易提供個資，若有刷卡交易或授權失敗等通知也建議親自與金融機構確認，以避免落入釣魚網站的陷阱。可善用AI防詐達人全新「詐騙預警雷達」功能，當偵測到消費者疑似落入詐騙行為，如：點入可疑連結後，又新增LINE聯絡人等，系統也會自動發出警示、提前劇透詐騙套路，遠離騙局！

演唱會詐騙術3：偽裝購票網站太逼真 請認明官方網址再三查證更安心

詐騙集團看準演唱會商機，事先搭建偽造的售票網站以竊取消費者個資。趨勢科技提醒，購票時應選擇演唱會主辦單位公告的官方銷售平台，並建議開啟AI防詐達人「網頁防護」功能，主動偵測並封鎖危險網站，守住你一鍵刷卡的瞬間安全。

趨勢科技統計，2025上半年台灣用戶上傳AI防詐達人「詐騙查證」功能進行查證的案件中，有近5成案件具潛在詐騙風險，顯示詐騙高度滲透民眾日常，而詐騙集團技術手法也不斷升級，趨勢科技提醒，無論是追星搶票、轉讓票或收票，都應保持資安警覺，並建議搭配專業資安工具為網路交易再添一層防護。

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