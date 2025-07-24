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鮑爾將於明年5月卸任 貝森特：Fed新主席人選最快12月公布

2025/07/24 13:29

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於2026 年5月任期屆滿。（歐新社）聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於2026 年5月任期屆滿。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）任期將於2026年5月結束。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日受訪時透露，預計最快將在今年12月公布接替鮑爾的人選。

綜合媒體報導，貝森特週三（23日）在接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，鮑爾預定2026年5月卸任，預計接替他的人選會在今年12月或2026年1月公布。

貝森特還表示，目前「不急於」確定鮑爾的繼任者，並補充說，接替鮑爾的人可能來自現任董事會成員或地區銀行負責人。

此前有報導指出，貝森特本人、美國國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）、Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）、世界銀行前總裁馬爾帕斯（David Malpass）和聯準會理事華勒（Christopher Waller）等人都在美國總統川普考量的候選名單內。

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