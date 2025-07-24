全台最大風場發電了！這個數字證明台灣要綠電不能沒有彰化

台灣要發展乾淨綠電，不能沒有彰化。根據台電數據統計，全國再生能源最多的城鎮就是彰化縣。（彰化縣政府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕在全台規模最大風場、大彰化西南第二階段及西北離岸風場，開發商沃旭能源昨天（23日）宣布已併聯台電電網並開始發電，根據台電官網統計，目前彰化縣的再生能源總裝置容量高達 4.3 GW（百萬瓩），位居全國之冠，其中，風力發電（含陸域與離岸）裝置容量達2.2GW，足可供應244萬戶家庭1年用電，更是第2名雲林縣的2.75倍、第3名苗栗縣的3.42倍，顯見台灣要發展綠電，已不能沒有彰化！

縣府表示，彰化離岸風場裝置容量，推估到了明年（2026）年底預計可達4.1GW，供應470多萬戶家庭年用電。沃旭是目前彰化外海規模最大的風場開發商。

請繼續往下閱讀...

即使這座全台最大的風場，今後20年的風電，全被「護國神山」台積電吃下，但是，在再生能源商業同業公會成立全台首個由公會主導的「綠電媒合平台」已啟用下，經由平台媒合交易，全台中小企業包含彰化縣都能藉由平台買賣綠電，取得綠電交易憑證。

最大的風場距離彰化外海約35至60公里。沃旭能源指出，目前已完成66座管架式負壓沉箱水下基礎（suction bucket jacket foundations）全數安裝，已完成32座風機安裝，兩座陸上與一座海上變電站均已通電啟用，海纜鋪設工程目前也按進度順利建置中。等這座風場全數機組完工併網，沃旭在全台開發風電總裝置容量將衝到1.82 GW，每年可供應相當200萬戶家戶用電的綠能，減碳量達350萬噸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法