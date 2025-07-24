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也想要15％關稅！傳韓擬承諾投資美5500億美元

2025/07/24 11:43

傳韓國考慮效法日本，向川普承諾創立一個投資美國的基金，以換取關稅減讓至15%。（路透）傳韓國考慮效法日本，向川普承諾創立一個投資美國的基金，以換取關稅減讓至15%。（路透）

高嘉和／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議，引發東亞鄰國關注，韓國考慮效法日本，向川普承諾創立一個投資美國的基金，以換取關稅減讓至15%。

日本承諾將對美投資5500億美元，用於能源、半導體、關鍵礦產等重要產業，最終達成對等關稅15%的貿易協議。

據《韓聯社》報導，美國也要求韓國投資數千億美元，但具體金額尚不清楚，有消息稱，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在與韓國的談判中提出了向美國投資4000億美元的計劃，這與美國最初向日本提出的金額相同，不過最後一刻川普要求提高到5500億。

知情人士指出，美國和南韓正討論創立一個投資美國的基金，作為美韓貿易協議的一環，這個做法類似美日貿易協議，並可能包括在關鍵領域的額外購買承諾，類似於日本購買波音飛機和農產品等美國產品，希望換取關稅減讓至15%。對此，白宮和韓國貿易、工業和能源部拒絕發表評論。

美智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute） 專家威廉（William Chou）指出：「這（美日協議）給韓國帶來很大壓力。如果能拿到 15% 關稅，我相信他們會很高興，但是南韓的處境和日本不同。」

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