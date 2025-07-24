基地不到50坪！鳥籠建案擴散北台灣

今年上半年北台灣基地面積最小的鳥籠案出現在台北市大同區重慶北路二段上、僅38.1坪。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕低總價的「鳥籠預售建案」擴散至整個北台灣，根據新案市調機構彙整，近5年台北市、桃園市、新竹市均出現基地面積不到50坪的鳥籠建案。

住展雜誌指出，今年上半年北台灣基地面積最小的鳥籠案出現在台北市大同區重慶北路二段上、僅38.1坪，不過，僅5年基地面積最小的預售案則出現在桃園市觀音工業區、僅25.1坪。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，鳥籠建案可發揮方向不多，最終勢必走向小宅，而且需要負擔較高的公設比，室內面積通常會縮水，多數規劃為投資型產品。

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尤其是地價高昂的台北市，多數鳥籠建案訴求市中心地段、租賃收益、學區效益，以及未來轉手易獲利等訴求，由於規劃低總價的小宅，仍有投資需求的民眾願意買單。

北市鳥籠案 帶有投資需求

住展指出，北市大同區目前仍有正在規劃中的鳥籠建案，基地面積則不到30坪，另外，基隆市仁愛區、宜蘭縣羅東鎮、新竹縣竹北市等地於今年估計也會有基地面積小於40坪的鳥籠建案推出。

陳炳辰認為，雙北市以外的鳥籠建案，地價較低，小規模的營造成本也不會太高，又多規劃為自地自建公寓，倘若周邊市區、產業園區等條件不錯、搭配低總價，建商願意嘗試推案。不過，他也提醒需注意鳥籠建案是否單價過高、性價比偏低，加上推案建商通常非屬一線，風險方面均得考量。

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