第3輪談判存變數？中國6月從美進口能源掛「蛋」

彭博報導，中國6月從美進口能源掛「蛋」，在美中第3輪談判前夕，這是1個潛在的敏感轉變。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中第3輪貿易談判即將在下週登場，在談判前夕，彭博報導，中國6月從美國進口的原油、液化天然氣和煤炭3種主要能源，幾乎都掛「蛋」，只有煤炭採購了幾百美元，在北京和華盛頓恢復談判以解決貿易分歧，這是1個潛在的敏感轉變。

報導指出，自2月以來，美國原油、液化天然氣和煤炭的交付一直受到中國10%-15%關稅的約束，受此影響，從美國流向中國的資金正在減少，並在上個月達到高峰。

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根據中國海關最新數據，6月從美輸往中國的原油，已完全掛蛋，創近3年來首次。原油是世界上交易量最大的商品，中國是最大的買家，去年6月，其從美國的採購價值近8億美元（約新台幣234.4億元）。

至於天然氣交付量連續第4個月為零，這一暴跌的部分原因是中國公司將美國的貨物轉售給歐洲和亞洲利潤更高的市場。

而煤炭採購部份，去年6月採購價值超過9000萬美元（約新台幣26.37億元），如今連續第2個月縮水，6月只剩幾百美元。

在川普2020年第1次貿易戰的協定中，中國承諾購買更多美國能源和農產品，以幫助縮小貿易順差。然而，在疫情爆發後，北京未能履行其義務，不平衡加劇，導致川普重新奪回總統寶座後，引發本輪衝突。

在此期間，中國一直忙於實現大宗商品進口多元化，其大部分原油來自沙烏地阿拉伯和俄羅斯，美國在海關月度報告中幾乎躋身前十名。自中國入侵烏克蘭以來，莫斯科也成為中國廉價天然氣的重要來源地。

諮詢公司Rystad Energy AS負責石油大宗商品市場的副總裁Lin Ye表示，停止購買美國原油，反映了中國向其他供應商的戰略轉變，以及如此長途運輸的成本。

葉進一步指出，它也是對美國持續關稅、針對中國實體的制裁，以及更廣泛的戰略緊張局勢的謹慎回應，這表明北京決心反對單邊壓力。

近幾個月來，中美貿易的頭條新聞一直被其他問題所主導，從芬太尼到晶片和稀土，目前尚不清楚中國對美國大宗商品的購買是否像川普第1屆政府期間那樣對川普產生同樣的影響。但它們可能是縮小兩國之間貿易差距的任何努力的重要組成部分。

財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，他將於下週在斯德哥爾摩與中國同行會面，舉行第3輪貿易談判，旨在將關稅休戰延長至8月12日之後。他說，預計討論範圍將擴大，包括北京繼續從俄羅斯和伊朗購買受制裁的石油。美國威脅要對購買俄羅斯能源的國家徵收巨額關稅，這對中國來說是1個明顯的風險，也是奪取更多美國供應的潛在誘惑。

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