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複製美日協議！彭博：南韓擬接受美投資要求 換取降汽車關稅

2025/07/24 13:31

知情人士表示，南韓正在考慮答應美國的投資要求藉此換取將基本關稅、汽車關稅同步下調至15％。（彭博資料照）知情人士表示，南韓正在考慮答應美國的投資要求藉此換取將基本關稅、汽車關稅同步下調至15％。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，作為貿易協議的一部份，美國和南韓正討論成立1支基金，用於投資美國的計劃，藉此換取將基本關稅、汽車關稅同步下調至15％，這項協議類似於日本在週二（22日）與美國總統川普達成的協議。

《彭博》報導，知情人士表示，仍不清楚談判的投資範圍有多大，但美國一直在尋求總額達數千億美元的投資承諾，知情人士補充，談判目前還未敲定。

以美國與日本達成的協議來看，日方同意為1支5500億美元（約新台幣16.14兆元）的基金注資，以換取將關稅從25％降至15％，汽車關稅也同步降至15％，汽車是日本經濟的重要出口產品。

知情人士指出，與南韓的協議談判同樣著重在達成15％的關稅稅率，其中也包括汽車關稅，1名知情人士提到，這項協議可能也包含讓南韓承諾購買更多領域的美國產品，這與美日協議相呼應，日方已同意採購100架波音（Boeing）飛機和農產品。

針對談判進度的報導，白宮和南韓產業通商資源部皆拒絕置評。

川普威脅，除了現有的汽車、鋼鐵關稅外，若是在8月1日前未達成協議，將對南韓加徵25％的關稅。根據南韓財政部表示，韓方貿易代表團本週正在華府進行會談，產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）將會見美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）。

然而，原定於7月25日舉行的「2+2」對話，則因美國財政部長貝森特（Scott Bessent）臨時有事，無法如期舉行，將重新協調會談時間。

知情人士表示，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在與南韓的會談中提出了4000億美元（約新台幣11.74兆元）的數字。盧特尼克在與日本的會談中，也向川普提出了一樣的數字，不過白宮最終將數字上調至5500億美元（約新台幣16.14兆元）。

日本的經濟規模是南韓的2倍多，因此對於首爾來說，要做出同等金額的投資承諾是1項艱鉅的任務。部份南韓企業近期已接連宣布在美國進行重大投資，現代汽車（Hyundai Motor）今年3月宣佈1項210億美元（約新台幣6165.6億元）的投資計劃。如果首爾無法達成類似的協議，那麼美日協議將為日系汽車製造商帶來競爭優勢。

白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）週三受訪時也提到，以現在的情況來看，德國車相較於日本車來說更處於劣勢，因為德國車被徵收25％的關稅，南韓的現代汽車也是如此。

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