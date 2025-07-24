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焦點股》漢翔：5萬架無人機標案激勵 價量俱揚

2025/07/24 09:41

漢翔董事長胡開宏。（記者王憶紅攝）漢翔董事長胡開宏。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕軍工股漢翔（2634）受惠國防部將啟動近5萬架軍用商規無人機標案、總金額上看500億元激勵，今日股價開高震盪，盤中一度攻上43.75元，漲幅超過5%，截至9:27分，股價暫報42.55元，上漲0.9元，漲幅2.16%，成交量逾1萬張，較昨日成交量7041張，明顯放大。

國防部軍備局公告最新軍用商規無人機採購招標需求，未來2年將採購近5萬架無人機，總金額上看500億元，預計2026年、2027年交付完畢，並預定下週二（29日）舉辦徵商說明會。

漢翔在無人機領域，以建置「無人機反制系統」為主，不過，漢翔具有生產優勢，因此其他廠商獲得無人機標案，可望與漢翔合作。漢翔的無人機反制系統最快將在第3季推出，未來會爭取國家相關標案，商機可望逾億元。

市場人士指出，漢翔今年在高教機持續交機下，國防業務可望占營收比重逾50%；民機業務受惠全球航空旅運需求增加，可望個位數成長；科技服務業務全年營運表現也可望較去年佳，整體而言，漢翔下半年營運將優於上半年。

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