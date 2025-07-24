中國廠要多驗1次！Costco牛奶「超耐放」內幕曝光

不少購買Costco自有品牌柯克蘭牛奶的人注意到，這款牛奶比其它品牌保持新鮮的時間更長。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販售商品五花八門，吸引不少民眾前往採購，而不少購買Costco 自有品牌柯克蘭（Kirkland Signature）牛奶的人注意到，這款牛奶比其它品牌保持新鮮的時間更長，甚至遠遠超過其標示的保質期。外媒分析發現，這很可能是因為 Costco 的牛奶經過比政府法規更嚴格的檢驗與品質控管。

有不少網友在美國社群Reddit的Costco 討論區上分享有關Costco牛奶的心得，包含：「我發現 Costco 的牛奶在到期日過了一週之後還沒壞，這種情況很常見，」、「我喜歡Costco的牛奶，因為它的保質期比其它任何牛奶都要長。」

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據美國餐飲月刊《Food & Wine》的報導，這可能是因為Costco的柯克蘭牛奶，經過了比政府標準要求更多的測試和品質控制。

在美國，所有 A 級牛奶都必須符合食品藥物管理局（FDA）《巴氏殺菌牛奶條例》（Pasteurized Milk Ordinance）所設定的基本安全標準。這些安全規定包括：體細胞數量必須低於每毫升75萬個，總細菌數不得超過10萬個，並須於擠乳後2小時內，將牛奶冷卻至攝氏 7 度（華氏 45 度）以下。針對這些基本規範的測試每年通常只會進行1至2次，大多數乳品廠透過標準作業程序，便能符合這些規定。

但 Costco 的檢驗標準更為嚴格，根據Costco的2023年版《食品安全與品質稽核指南》，生產柯克蘭品牌牛奶的供應商每年至少需接受1次突襲式檢查，若設廠於中國，則每年至少2次。

這些檢查涵蓋農場和加工廠，且無任何重大問題。如果工廠稽核得分低於85%，則將在 60 天內重新接受審核。如果供應商未遵守額外的審核要求，檢查人員將以供應商自費的方式再次回訪。

再來，每批柯克蘭牛奶在出貨前，皆需通過一套包含 60 項微生物測試的檢驗程序，只要其中1項未通過，該批牛奶就不會出貨。

此外，加工過程中所使用的水受到的規範，比 FDA 要求的更為嚴格。根據聯邦標準，公共供水系統每年檢驗大腸桿菌1次，私人水井則每季檢驗1次。而 Costco 為了避免生產疏失，會每3年更換主導稽核員，以防人為鬆懈並確保沒有任何問題遭到忽視。

這種嚴格把關，可能正是 Costco 牛奶即使在標示到期日之後，仍能保持新鮮的主因。據賓州州立大學推廣部（Penn State Extension）的資料，體細胞和細菌數量較低的牛奶，通常能保存更久。如果你發現柯克蘭牛奶在幾天後依然新鮮，那很可能正是因為 Costco 所把關的低菌數與低體細胞含量。這些做法最終可降低食物浪費，讓消費者省下重複購買牛奶的成本。

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