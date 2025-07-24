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川普與日本談判「圖卡打X」畫面曝光！大幅加碼日本投資額

2025/07/24 07:46

白宮副幕僚長史卡維諾23日在X發布一張美日談判的照片，川普桌上的圖卡引人矚目。（圖取自X）白宮副幕僚長史卡維諾23日在X發布一張美日談判的照片，川普桌上的圖卡引人矚目。（圖取自X）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普22日宣布與日本達成關稅協議，對日本輸往美國的產品課徵15％對等關稅，且日本將投資美國5500億美元（約16.1兆台幣），此外，日本開放貿易，包括汽車、卡車、稻米及其他農產品。川普與日方談判時的畫面也隨之曝光，可見他當時桌上出現一張大型圖卡，川普當時把日方建議的4000億美元投資金額改為5000億，且在15%關稅建議的半導體下方打了個X。

CNBC報導，白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）23日在X發布一張美日談判時的照片，川普在辦公桌前，前面坐著日本代表團和白宮高級助手，而放在辦公桌上的一張圖卡引人注目。

圖卡顯示，美國將徵收10%的關稅，此外還將對汽車、製藥和半導體產業徵收15%的關稅，圖卡上還用大字體寫著「4000億美元」，但4000億被塗改為5000億，半導體製品下打X。而川普之後於「真相社交」發文，再加碼為15%關稅與5500億美元投資金額。

報導提到，目前並不清楚為何川普貼文中的金額，比圖卡上修改後的金額高出500億美元，也不清楚圖卡上的變化是川普最後一刻談判的結果、拼字錯誤還是其他原因，至於是誰修改了4000億美元的數字也未知，白宮對此並未回應。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）23日接受彭博放問時透露，自己做了那張大型圖卡放在桌上，美國首席談判代表坐在後面，川普坐在那裡主談。

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