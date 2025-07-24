美股盤後》關稅進展推升道瓊飆507點 台積電ADR漲逾2％

週三美股多上漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於最新的貿易進展促使投資人期待在關稅期限之前達成更多協議，美國股市週三多上漲。道瓊工業指數上漲507點，漲幅1.14%，僅比歷史高位低了約4點。標普500和那斯達克指數分別上漲0.78%、0.61%，也再度創下新高，那指更首次收在21000點關卡上方。費城半導體指數則下跌0.92%，台積電ADR上漲2.44%，收在240.33美元。

綜合外媒報導，美國與日本達成協議，包括對日本輸美產品徵收15%的對等關稅。美國總統川普表示，美方正與歐洲官員會面，以推動達成貿易協議。《金融時報》則報導，美國與歐盟將效仿美日，達成15%的關稅協議。

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重量級AI晶片製造商輝達股價上漲2.25%，推動標普500和那斯達克指數上漲。特斯拉在盤後公布財報，收盤時小幅上漲0.14%，Alphabet也將在收盤後公布業績，收盤時股價跌0.31%，投資人密切關注這些企業財報表現。

道瓊工業指數上漲507.85點或1.14%，收45010.29點。

那斯達克指數上漲127.33點或0.61%，收21020.02點。

S&P 500指數上漲49.29點或0.78%，收6358.91點。

費城半導體指數下跌41.43點或0.92%，收5637.79點。

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