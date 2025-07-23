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美日關稅帶來競爭鄰國巨大壓力 青瓦台緊繃到全面戒備

2025/07/23 21:41

川普將把對日關稅從25%降至15%之後，這也帶給南韓政府與美談判的高度壓力。（美聯社）川普將把對日關稅從25%降至15%之後，這也帶給南韓政府與美談判的高度壓力。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國和東京達成協議，美國將把對日關稅從25%降至15%之後，這也帶給南韓政府與美國談判的高度壓力。韓媒多家報導，韓國總統府對即將於8月1日生效的美國25%的互惠關稅談判，保持全面的高度警戒。

一些觀察家認為，首爾的總統辦公室和政府現在面臨比東京更重的負擔，需要更好的結果，特別是因為鄰國擁有相似的經濟和工業體係以及出口結構。

美國同意對日本汽車進口徵收15%的關稅，作為回報，東京同意開放其汽車和農產品市場，並在美國進行大規模投資。

在周三（23日）的記者會上，南韓總統發言人姜與正表示，首爾正在了解美日協議的細節，並計劃在與華府的談判中參考該結果。

發言人提到韓國最高安全、貿易、經濟和能源官員定於本週與美國舉行會談，並表示政府將以國家利益為優先事項進行談判。

日本與美國達成的貿易協定將日本商品的「互惠」關稅從25%降至15%，這給韓國增加了盡快達成類似協議的壓力。

韓國和日本是全球市場上的出口競爭對手，兩國對美國的出口商品和數量相似，因此不可避免地會受到關稅稅率差異的影響。

韓國政府目前面臨著在即將於週五開始的韓美「2+2」貿易對話中完成談判的壓力。

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