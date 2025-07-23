台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠：服務業要解決3痛點

TCFA今天完成「新舊任理事長交接典禮」，第11屆理事長三商餐飲董事長陳翔玢（左）交棒給第12屆理事長杏一醫療用品總經理蔡德忠 （右）。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）新任理事長蔡德忠表示，2025年是一個高度不確定的轉捩點，國際政經板塊快速位移，面對關稅戰爭，供應鏈變化與物料成本壓力，企業經營挑戰加劇，服務業關注的「缺工」、電費成本、AI應用等仍是要努力討論及找出合適方法的重要議題。

TCFA今天完成「新舊任理事長交接典禮」，第11屆理事長三商餐飲董事長陳翔玢交棒給第12屆理事長杏一醫療用品總經理蔡德忠 。面對全球多變的局勢，蔡德忠強調將以服務會員為核心，推動產業升級，為提升生活品質而努力貢獻。

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全球局勢變化快速，因應新時代趨勢，他期許推動TCFA成為有韌性，能有效串連會員的平台，會員能夠共學共創，互助合作。

推動產業良性競爭，持續強化產業韌性，而人才及永續是企業發展最重要的競爭力，厚植人力資本，堅實永續根基，將是協會推動產業發展的重要目標。

蔡德忠回顧自己企業參與協會20多年，從企業30多店到310店，並上櫃營運，協會平台讓他交到很多業界好友，很多老闆都是高手，這些人脈連結，對企業成長助益良多。

他表示，許多實務經營上的挑戰，並非教科書能提供標準答案，透過協會跨業會員交流、共同精進，超越競爭者關係，反而可互補或互助。

台灣連鎖暨加盟協會成立34年，91歲的三商集團創辦人翁肇喜是開展台灣連鎖產業的領航者及精神領袖。他期許連鎖產業為國家社會貢獻心力，推升經營品質，順應時勢，開創多的機會，創造美好的消費體驗。

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