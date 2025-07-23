晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

三星9年前斷然拒絕黃仁勳合作 悔不當初犯下最大錯誤！

2025/07/23 20:40

輝達執行長黃仁勳早在2018年就曾與三星接洽，希望在HBM、晶片製程和CUDA方面進行合作，但遭到三星的斷然拒絕。（路透）輝達執行長黃仁勳早在2018年就曾與三星接洽，希望在HBM、晶片製程和CUDA方面進行合作，但遭到三星的斷然拒絕。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據韓媒報導，輝達執行長黃仁勳早在2018年就曾與三星接洽，希望在HBM、晶片製程和CUDA方面進行合作，但遭到三星的斷然拒絕，這是三星犯下最大的錯誤之一。

三星目前的財務狀況並不理想。其半導體和HBM業務均報告營運虧損，主要是因為該公司未能掌握市場趨勢。儘管這種情況已持續數年，但根據韓國媒體報導，三星實際上已經拒絕輝達首席執行長提出的長期合作的巨額報價，該報價包括聯合開發HBM、與這家代工廠合作以及共同打造CUDA生態系統。這項決定確實讓他們損失了數十億美元甚至更多。

報導稱，輝達深知HBM在未來的重要性，因此該公司與韓國供應商接洽開發，因為後者以DRAM和NAND晶片聞名。由於當時三星是業界領頭羊，黃仁勳最初曾與三星接洽，但三星領導層拒絕了他的提議，主要原因是他們對 HBM的態度不樂觀。

當時黃仁勳聲稱，三星內部無人願意與輝達長期合作，但如果他們知道綠色團隊（輝達）日後會發展成一家市值4兆美元的巨頭，這家韓國巨頭就不會猶豫了。

實際情況是，輝達與SK海力士接洽，希望在HBM領域開展合作，雙方最終達成持續至今的合作關係。SK海力士正在發展成為HBM和記憶體產品的最大供應商，打破了三星在該領域數十年的壟斷地位。

目前，SK海力士是輝達HBM3、HBM3E以及潛在的HBM4的主要供應商，該公司在過去幾個季度中報告巨額營收，這主要得益於與輝達的廣泛合作。

如果三星當時同意合作，他們就不會在HBM和晶片領域落後，更重要的是，韓國競爭對手將沒有機會超越三星。

報導稱，如果台積電同意黃仁勳的提議，目前被台積電壟斷的晶片市場將更加集中於三星的產品，但這無疑是當時政府犯下的巨大錯誤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財