三星9年前斷然拒絕黃仁勳合作 悔不當初犯下最大錯誤！

輝達執行長黃仁勳早在2018年就曾與三星接洽，希望在HBM、晶片製程和CUDA方面進行合作，但遭到三星的斷然拒絕。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據韓媒報導，輝達執行長黃仁勳早在2018年就曾與三星接洽，希望在HBM、晶片製程和CUDA方面進行合作，但遭到三星的斷然拒絕，這是三星犯下最大的錯誤之一。

三星目前的財務狀況並不理想。其半導體和HBM業務均報告營運虧損，主要是因為該公司未能掌握市場趨勢。儘管這種情況已持續數年，但根據韓國媒體報導，三星實際上已經拒絕輝達首席執行長提出的長期合作的巨額報價，該報價包括聯合開發HBM、與這家代工廠合作以及共同打造CUDA生態系統。這項決定確實讓他們損失了數十億美元甚至更多。

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報導稱，輝達深知HBM在未來的重要性，因此該公司與韓國供應商接洽開發，因為後者以DRAM和NAND晶片聞名。由於當時三星是業界領頭羊，黃仁勳最初曾與三星接洽，但三星領導層拒絕了他的提議，主要原因是他們對 HBM的態度不樂觀。

當時黃仁勳聲稱，三星內部無人願意與輝達長期合作，但如果他們知道綠色團隊（輝達）日後會發展成一家市值4兆美元的巨頭，這家韓國巨頭就不會猶豫了。

實際情況是，輝達與SK海力士接洽，希望在HBM領域開展合作，雙方最終達成持續至今的合作關係。SK海力士正在發展成為HBM和記憶體產品的最大供應商，打破了三星在該領域數十年的壟斷地位。

目前，SK海力士是輝達HBM3、HBM3E以及潛在的HBM4的主要供應商，該公司在過去幾個季度中報告巨額營收，這主要得益於與輝達的廣泛合作。

如果三星當時同意合作，他們就不會在HBM和晶片領域落後，更重要的是，韓國競爭對手將沒有機會超越三星。

報導稱，如果台積電同意黃仁勳的提議，目前被台積電壟斷的晶片市場將更加集中於三星的產品，但這無疑是當時政府犯下的巨大錯誤。

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