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基富通「TISA好享投」手續費低 上線3週近萬人參與

2025/07/23 20:16

基富通證券7月推出「TISA好享投」服務，短短3週時間累計參加人數已將近1萬人。（記者吳欣恬攝）基富通證券7月推出「TISA好享投」服務，短短3週時間累計參加人數已將近1萬人。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕基富通證券7月推出「TISA好享投」服務，短短3週時間累計參加人數已將近1萬人。臺灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝表示，「TISA好享投」銜接金管會「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，專為國人量身設計，不只是退休理財好工具，全台灣民眾都能在平台上長期累積個人財富，實現人生各階段的夢想。

林丙輝表示，集保結算所在投信投顧公會、券商公會、信託公會、學者專家大力幫忙，及基金公司主動讓利下，公私部門一起協力，於今年6月底完成TISA專戶第一階段的制度規劃與資訊系統平台建置。不過，集保建置的TISA系統平台是高速公路，真正要讓民眾能夠使用TISA服務，還需要市區道路，基富通便是擔任這段「最後一哩路」的工作。

林丙輝表示，基富通也藉由過去「好享退」、「好好退休」專案累積的推廣經驗，推出「TISA好享投」服務，提供完整多元的基金產品、豐富的理財教育資訊、流暢便利的使用者介面，不管是開設TISA帳戶或申購TISA基金，過程都非常簡便，希望能夠把優質的TISA基金推廣給全台民眾，協助國人安安心心作好長期理財的準備。

目前「TISA好享投」基金超過60檔，其中包含17檔TISA級別基金， 37檔好好退休境內基金和 9檔好享退專案基金。基富通表示，每一檔都是由專家挑選，兼顧長期績效與風險，再與基金公司共同讓利後，通通終身0手續費，經理費率不超過1%，最低甚至下殺至0.5%，只有一般共同基金的1/3，吸引力不輸給ETF，幫助民眾以低廉成本減輕長期投資的負擔。

林丙輝表示，目前第1階段只納入經過設計、業者讓利的基金，適合長期投資；預計第2階段將納入證券、股票、ETF等金融商品；未來更進一步也會比照國外的TISA精神，涵蓋賦稅優惠等。

基富通總經理王浩宇表示，「TISA好享投」是普惠金融的展現，一般接近退休族群可作為長期退休的準備，不用花太多心思，選擇喜歡的商品作長期定期定額；首投族，或習慣把錢放在銀行儲蓄的，也可以用1000元嘗試，跟定存的報酬率作比較；對於熟悉金融市場的投資人，在整體資產配置中，一定有相對穩定保守的區塊，「TISA好享投」可以用低廉的成本，選擇優質的基金長期定期定額做投資，有助整體資產配置。因此，TISA政策不只針對特定族群，只要對財富累積有需求的都適用，個層面都能適用。

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