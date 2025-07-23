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上半年工業生產指數2位數成長 創歷年同期新高

2025/07/23 20:12

今年上半年工業與製造業生產指數雙創歷年同期新高。（中央社檔案照）今年上半年工業與製造業生產指數雙創歷年同期新高。（中央社檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（23日）公布6月工業生產指數111.48，年增18.65%，6月製造業生產指數112.11，年增20.03%；兩指數同寫歷年同月新高及連16紅；今年上半年工業生產指數105.66，年增16.69%，製造業生產指數106.32，年增17.77%，兩指數同寫歷年同期新高，以及連續第3個半年正成長，年增幅是2021年上半年以來最大。

第2季工業生產指數113.3，年增21.44%，製造業生產指數114.22，年增22.84%；兩指數同寫歷年單季新高以及連續第6季正成長，兩指數的季增幅同寫2010年第2季以來最大。

統計處長黃偉傑分析， 人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務等應用需求強勁，挹注資訊電子產業生產動能續增，惟部分傳統產業因市場需求動能不佳而續呈減產，抵銷部分增幅。

按產業觀察，資訊電子產業方面，電子零組件業年增22.38%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續熱絡，推升12吋晶圓代工持續增產，年增22.8%；電腦電子產品及光學製品業受惠AI應用及雲端資料服務需求強勁，帶動伺服器生產動能續強，年增81.95%。

傳統產業方面，受國際經貿情勢不確定性影響，市場需求趨於保守觀望，加上海外同業低價競爭，部分廠商減產因應或產線檢修，基本金屬業年減6.15%、化學材料及肥料業年減1.94%；汽車及其零件業因車市買氣保守觀望及部分汽車零件拉貨動能轉弱，致年減3.38%；機械設備業則受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增6.3%。

統計處預估，7月製造業生產指數落在114.18至118.18，年增19.5%至年增23.7%。

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