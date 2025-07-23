亞資中心高雄專區揭牌 北富銀：以3K管理能力為基礎

台北富邦銀行與富邦人壽進駐亞洲資產管理中心高雄專區。（富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕「亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮」昨（22）日於高雄隆重舉行，台北富邦銀行與富邦人壽作為首批進駐專區的金融機構，分別由總經理郭倍廷與總經理陳世岳親自出席領證揭牌，並承諾將善用富邦集團深耕台灣、連結國際的經營優勢，積極推動試辦業務，為台灣資產管理產業注入制度化與國際化的新契機。

北富銀總經理郭倍廷指出，高雄專區的推動，有賴主管機關、地方政府與業者3方協力合作，而銀行業在其中扮演關鍵角色，必須同時兼顧「風險治理」、「制度落實」與「國際標準接軌」3大任務。北富銀將以完善的「3K管理能力」為基礎，從KYC（了解客戶）、KYP（了解商品與業務）、KYE（了解員工）3個面向出發，構築具備國際水準的資產管理風控體系，全面提升服務品質與營運效能。

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在KYC方面，北富銀導入香港、新加坡等私人銀行標準，深入掌握客戶財富與資金來源；KYP則著重建構跨商品、跨國的風險防護機制，涵蓋信託質借、保單融資、金融資產組合擔保融資（Lombard Lending）、家族辦公室與跨境金融服務等創新業務；KYE方面則系統性培育具備國際水準的專業人才，強化內部風控與合規訓練，打造高風險意識與專業兼備的團隊文化，進一步厚植台灣財富管理產業的專業基礎與長期發展實力。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽將以高雄苓雅分公司為營業據點進駐專區，聚焦高資產客戶的財富管理需求，推展財富管理與國際保險（OIU）兩項試辦業務，並與北富銀等國內金融機構合作推動保險融資服務。未來將視業務發展規劃，擴大合作至富邦證券國際證券業務分公司（OSU），協助客戶提升資產運用效率，滿足多元需求，亦有助政府留才引資，共同壯大台灣金融市場。

展望未來，北富銀與富邦人壽表示，將持續配合主管機關政策方向，在提升高資產客戶服務品質的同時，強化制度落實與風險韌性，攜手地方政府與產業夥伴，打造安全、具前瞻性與國際水準的資產管理典範，實現以台灣為亞洲資產管理中心的共同願景。

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