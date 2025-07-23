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關稅不確定性消除 法人看好日股仍有續漲空間

2025/07/23 19:37

美日正式達成貿易協議，法人看好日股後續仍有上漲空間。（彭博）美日正式達成貿易協議，法人看好日股後續仍有上漲空間。（彭博）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美日正式達成貿易協議，美國將對日本商品課徵15%關稅，日本則開放美國汽車及農產品進口，並承諾向美國投資5500億美元。消息一出，帶動東證股價指數創下歷史新高點，法人也看好在美國關稅的不確定性消除後，日股後續仍有上漲空間。

法人分析，這項協議低於市場先前最悲觀預期的25%關稅，短線將顯著修復日本出口產業的盈利預期，尤其是汽車板塊受惠最大。15%的關稅水準在日本產業可承受範圍內，汽車族群自4月起已提前反映最壞情境，如今政策落地反而釋放利空，後續股價有望迎來修復行情。

富邦投信指出，近期日股基本面改善跡象明顯，企業獲利與股東回饋政策持續升級，加上日圓貶值對出口企業具正面效益，使日本股市成為亞太市場亮點之一。從資金面觀察，外資自4月以來持續流入日股，顯示國際資金對日股中長期前景仍具信心。

在投資布局上，專家建議可透過追蹤日經225指數或東證股價指數（TOPIX）的ETF參與日本股市行情，例如台灣投資人熟悉的富邦日本（00645）ETF、富邦日本正2（00640L） ETF、元大日經225（00661）ETF或國泰日經225（00657）ETF，能夠一鍵掌握日本大型優質企業表現，並做中長期配置。

展望後市，00645經理人謝恩雅指出，雖然日本對美投資5500億美元恐帶來資本外流壓力，不過短線觀察，貿易協議落地意味著日本總體經濟不確定性下降，企業資本支出與海外投資信心可望回升，為日股提供新的上行動能。

中國信託投信基金經理人辛忠駿表示，日本股市大漲主要反映不確定性的消除，關稅稅率大幅下降無疑是最主要的提振因素，預估短期股市受到慣性影響仍有續漲空間，不過中長線還是要觀察日本國內政策走向。貨幣政策走向目前還是朝向利率正常化的方向。

除此之外，辛忠駿指出，市場上投資人也相當關注日本的財政紀律問題，由於執政聯盟在參眾議院都沒有過半的狀況，未來勢必會在特定議題上與主張擴大財政支出的勢力合作，因此在野黨的政策訴求就相當關鍵，目前在野聯盟主張減稅，且消費稅減稅法案可望獲得通過，這都是影響日本股市後續表現的因素。

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