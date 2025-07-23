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聯邦銀行獲准辦理財管2.0業務 金管會全面開放高資產服務

2025/07/23 19:23

金管會今 （23） 日宣布，核准聯邦銀行辦理財管2.0業務。（記者王孟倫攝）金管會今 （23） 日宣布，核准聯邦銀行辦理財管2.0業務。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕聯邦銀行辦高資產客戶業務，金管會點頭同意！金管會今 （23） 日宣布，核准聯邦銀行辦理財管2.0業務，加計本案，截至目前為止，共已核准19家銀行辦理本項業務。

其中，金管會於109年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並於114年3月3日修正本辦法部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目之分階段放寬。　　

金管會銀行局表示，聯邦銀行已就辦理本項業務之人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統之投入提出具體規畫，並建立責任地圖，強化董事會及高階管理人員問責機制，以形塑良好企業文化，並持續落實公平待客與公司治理。　

對此，官員強調，金管會將持續關注本項業務之發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構持續提升財富管理人才及系統之投資，提供客戶多樣化及客製化之金融商品及服務，引導海內外資金投資臺灣核心產業，促進我國財富管理業務發展及強化我國銀行之國際競爭力，以提升臺灣在亞洲資產管理市場之地位。

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