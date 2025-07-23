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散戶信心回籠！6月證券劃撥存款餘額暴增上千億元

2025/07/23 19:10

6月證券劃撥存款餘額暴增1071億元至3兆4073億元，融資水位也回到3000億元以上水準。（資料照）6月證券劃撥存款餘額暴增1071億元至3兆4073億元，融資水位也回到3000億元以上水準。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕6月在以伊戰事結束，台股大漲下，散戶信心回籠，根據中央銀行統計，6月證券劃撥存款餘額暴增1071億元至3兆4073億元，融資水位也回到3000億元以上水準；然而，因為台幣升值預期持續發酵，6月外匯存款期底餘額降至8兆2392億元，為2022年9月以來新低，年減幅11.7%，亦寫下22年來最大紀錄。

央行今日公布6月國內金融情況，央行官員指出，平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為2.44%及3.45%，主要是放款與投資年增率上升。累計今年1至6月M1B及M2平均年增率分別為2.59%及4.29%。

其中，證券劃撥存款餘額在3月驟降1446億元之後，緩步回升，6月隨台股進一步走升，散戶大舉回籠，餘額也攀高至3兆4073億元，來到8個月新高。 

官員表示，主要是股市回穩、大家也較有信心，6月股票市場融資金額也回升至3054億元、月增77億元。外國人新台幣存款餘額也因外資投入股市買股票降至1558億元，為3月以來4個月新低。

然而，也因為台股表現大好，外資熱錢大舉流入，新台幣匯價經過5月「暴力升值」後，6月市場對於新台幣升值仍有高度預期，使不少投資人無論是認賠或是獲利了結，6月外匯存款降至8兆2392億元，為2022年9月以來新低，單月大減1616億元，年減幅11.7%，更是2003年4月以來最大。

官員分析，除新台幣升值因素外，也有部分企業對外投資付款，以及企業因有新台幣資金需求將外匯存款結售為新台幣，導致外匯存款大減。

隨新台幣匯價從33字頭飆升至6月底29字頭，升幅超過1成，外匯存款期底餘額於2月達9兆2231億元近期高點後，迄今已連續4月減少，總計這4個月大減9839億元、將近1兆元。

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