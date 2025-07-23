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國軍服裝採購標案惹議 興采獨董洪輝嵩火速辭職止血

2025/07/23 19:06

興采獨立董事洪輝嵩今日下午火速提出辭任書，並正式生效。（圖取自興采官網）興采獨立董事洪輝嵩今日下午火速提出辭任書，並正式生效。（圖取自興采官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕國策顧問陳國欽經營的紡織廠興采實業（4433）今遭民眾黨主席黃國昌指控，該公司取得「國軍服裝供售站委商經營案」106億元預算的第一優勝廠商，且擔任此標案的評選委員、前經濟部官員洪輝嵩在興采獲標後4天就成為該公司的獨立董事。對此，洪嵩輝火速提出辭任書，今日正式生效。

興采今日下文1時30分許接獲本報致電詢問時，稱發言人「剛好請假」，代理發言人則「出國出差」，不便回應黃國昌指控，不過，由於主管機關要求發布重大訊息以澄清相關情事，興采終於對外聲明，「本公司依法參與投標，過程並無任何不法情事。本公司尊重並靜待國防部後續調查結果與決定，並將全力配合相關調查作業。」

此外，引發爭議的獨立董事洪輝嵩更同步於下午正式向興采提出辭任書，並同時辭去功能性委員會職務，顯見欲以此止血。事實上，國防部今日下午也已聲明，針對標案評選委員洪輝嵩後來成為得標廠商獨立董事乙情，國防部在6月間獲知此情後，即暫停採購簽約程序，並撤銷原評選結果，國防部將依法重新辦理採購作業。

相關新聞請見：

黃國昌控國軍服供站標案涉利益輸送 國防部：6月已撤銷原評選結果

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