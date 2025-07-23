川普掀產業洗牌！「這國蝦類」改投中國懷抱 美國丟最大買家頭銜

中國在2025年上半年成為越南蝦最大進口國，年增幅高達81%。（資料照，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據越南水產品出口與生產者協會（VASEP）統計，中國在2025年上半年成為越南蝦的最大買家，進口額近5.95億美元（約新台幣174億元），年增幅高達81%，取代美國。報導指出，在美中貿易戰陰影下，美國曾是越南蝦類最大市場，但5月因業者搶在新關稅前集中出貨，出口暴增66%，6月卻急跌37%。專家預計，隨著8月1日美國將開始徵收對等關稅，大量「趕稅單」提前完成，7月對美出口將明顯放緩。

根據越南媒體《越南之聲》報導，VASEP指出，這一強勁成長歸功於中國消費需求回升，特別是對越南龍蝦的高度偏好。整體來看，越南上半年蝦類出口總額超過20億美元（約新台幣586億元），較去年同期增長27%。其他主要市場也呈現正成長，像是對澳洲出口成長5%、加拿大6%，而對日本的出口更大幅增加19%。穩定的需求與對高附加價值產品的偏好，使日本仍為越南第三大蝦類出口市場。

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南韓市場亦表現穩定，因對加工蝦的穩定需求，上半年成長14%。對台灣出口增幅也達27%，進一步鞏固越南蝦在東亞市場的地位。在歐洲市場，蝦類出口增長16%，其中德國、比利時與法國皆錄得雙位數成長，主要得益於《越歐自由貿易協定》（EVFTA）下的關稅優惠。

相較之下，美國這個曾是越南蝦最大市場的國家則表現不穩。雖然上半年對美出口總額仍年增13%，達到3.41億美元，但單月出口變化劇烈，5月因業者為避開新關稅而集中出貨，出口暴增66%；然而6月隨即大跌37%。因此，VASEP預估，7月對美出口恐將放緩，因為許多「趕稅單」已提前完成。

VASEP強調，面對全球經濟持續不穩，越南蝦出口企業必須主動調整策略，分散市場、降低對美國的依賴，並充分利用《越歐自由貿易協定》與《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等貿易協議。此外，企業應聚焦開發高附加價值的深加工產品，並強化透明可追溯性，以降低貿易詐欺與非法轉運風險。為了提升應變能力，越南蝦企還應在養殖、加工與訂單管理環節全面導入科技與數位解決方案，包括建立標準化養殖區、改善供應鏈成本控管。

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