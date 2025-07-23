汽車及零件生產何時回溫？經部：有漸入佳境跡象

汽車買氣數月以來停滯，尤其是關稅預期心理影響。汽車示意圖。（法新社檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕汽車買氣數月以來停滯，尤其是關稅預期心理影響。談及何時汽車及其零組件業指數會翻紅，經濟部表示，端視消費信心何時回歸，汽車及其零組件生產指數雖呈現年減，但從月增來看是有「漸入佳境」跡象，廠商亦預期7月生產表現會比6月更好。

民眾預期我對美進口汽車關稅高機率會大幅調降，不僅美國品牌汽車價格會降低，其他品牌車款亦可能會因應市場競爭而降價，因此數月以來持續觀望靜待消息，車市買氣也停滯。

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經濟部統計處今（23日）公布6月工業生產指數表現，其中，汽車及其零件業生產指數90.3，年減3.38%，連4黑，主因車市買氣趨於保守觀望，導致燃油小型轎車及客貨兩用車產量下滑，加上汽車用電燈組及其他汽車電氣零件拉貨動能轉弱，

但受惠油電新車上市及政府推行客運車輛電動化政策，帶動電動轎車及電動大型客車產量增加，抵銷部分減幅。

汽車及其零件業生產指數第2季較上年同期減少7.3%，連5季負成長，上半年指數較上年同期減少9.13%，連續第3個半年負成長。

談及汽機車生產指數何時會反彈，黃偉傑說明，基本上是要看消費信心何時回歸，從年減率來看表現較不好，主因是去年基期相對較高，加上今年有信心不足的因素影響。

黃偉傑續指，但從指數呈現月增來看是「漸入佳境」，確實是有慢慢上來的跡象，另從動向指數來看，廠商也回應7月表現會較6月更佳，例如廠商在夏季祭出促銷活動也有挹注。

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