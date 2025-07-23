美日談成貿易協定 星展銀：台韓有望比照參考

美日談成貿易協議。（歐新社）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國和日本達成貿易協議，美國將對所有進口日本商品徵收15%的關稅，低於之前宣布的25%。星展銀行表示，這讓台美之間的談判提供了更具體的方向，顯示美國在意的是國內市場的開放以及對美投資上。

馬鐵英表示，美日貿易協議將關稅調降到15%，此稅率為其他亞洲國家設立標準，目前韓國和台灣的稅率都還未和美國達成貿易協議，日本談成後，台韓可能也會比照做參考跟美國去談。因為日台韓之間的產業重疊度高，如果哪國的稅率較高，就可能導致產業的競爭力流失。

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馬鐵英也指出，美國依據232條款，對所有國家的汽車一律徵收25%關稅，但在美日貿易協議上，汽車關稅降到15%，是比較令人出乎意料的，這也可以解釋今天日股在汽車類股帶動下大漲的原因。

她進一步分析，日本在汽車關稅上獲得優惠，而目前對台灣最大威脅是半導體關稅，也讓市場期待，台灣是不是最後也能跟美國爭取半導體關稅上的優惠。馬鐵英認為，有日本汽車的例子在前，看來也是有機會。

馬鐵英也說，台灣在對美的談判上也有比較具體的讓步方向。比照日美之間的貿易協議，其中之一是開放國內市場給美國，這是重要的方向；另一則是日本承諾對美投資5500億美元，範圍廣泛，這可能也是一個台灣可以考慮的籌碼，進而換來更好的關稅談判結果。

星展銀行表示，如果半導體關稅僅限於晶片，其對台灣的影響應該不大。 2024年，美國從台灣進口了155億美元的半導體，僅佔其從台灣進口總額的13%。由於替代品有限（尤其是先進節點晶片），加上價格彈性較低，台灣晶片製造商應有能力將成本轉嫁給美國客戶。

然而，如果半導體關稅擴大到廣泛的科技類產品，將帶來顯著影響。 2024年，除半導體外，美國從台灣進口了價值620億美元的資訊與通訊類產品，包括顯示卡、AI伺服器等產品，這些產品加起來佔美國從台灣進口總額的一半。即使彈性較低，被列入關稅清單也會對台灣的出口和GDP產生較大影響。

星展銀認為，台美有可能達成貿易協議。台灣有空間對美國進一步開放國內市場。目前，台灣在農業和汽車領域的進口關稅與非關稅壁壘較高。美國對台出口的產品中，原油是最大類產品，肉類和乘用車僅位居第7和第8位，2024年的出口額均僅約10億美元左右。

如果擴大農業和汽車領域的美國進口，預期將惠及台灣消費者，且不至於對國內業者造成嚴重競爭。根據顯性比較優勢指數（RCA），美國在農業、能源和交通運輸領域實力雄厚，而台灣在電子、化學品、橡膠、塑膠和金屬領域表現優異，雙方在貿易結構上處於互補。

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