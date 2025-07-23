中國富人信心崩盤！經濟悲觀程度「比疫情更糟」 年輕人最絕望

Oliver Wyman調查，有22%受訪者對中國經濟抱持負面看法，略高於疫情時2022年10月的21%。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據美國顧問公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）調查，中國有錢人對經濟的悲觀看法，比新冠疫情時期還要高，調查顯示，今年5月接受訪問的受訪者中，有22%對中國經濟抱持負面看法，略高於疫情時2022年10月的21%，而當被問到五年後的經濟展望時，中國受訪者的態度明顯比2022年時更加悲觀，其中年輕富裕族群的「經濟失落感」最重。

據《CNBC》報導，奧緯諮詢合夥人沃特斯（Imke Wouters）表示現在中國富人對經濟前景的悲觀看法，不只是短期情緒，而是一種「心態上的根本改變」，如果認為「我現在的財務狀況不好」，那麼消費與儲蓄模式就會完全不同，她補充說「這種情況拖得越久，人們對長期未來就越悲觀，消費行為也會越謹慎。」

請繼續往下閱讀...

這份報告出爐之際，正值中國零售銷售成長放慢、通縮壓力持續升高，企業為了競爭紛紛削價，房地產價格下跌也拖累了家庭財富與市場信心。調查於5月16日至27日進行，涵蓋2000個月收入超過3萬人民幣（約新台幣12.2萬元）的家庭，雖然這只是中國消費者的一小部分，但足以代表高資產群體的趨勢。相比之下，中國城鎮居民2023年全年人均可支配收入為5萬4188元（約新台幣22萬元），遠低於美國2023年12月公布的6萬4474美元（約新台幣26.2萬元）。

調查發現，在中國的一線城市生活、年齡介於18至28歲的高收入年輕族群，是四個年齡層中對經濟最悲觀的一群，而且他們的情緒在2024年4月至5月間出現最大幅度下滑，這與青年失業率居高不下有關。雖然整體失業率約為5%，但16至24歲年輕人的失業率一直停留在十幾個百分點的高點。

相較之下，年齡在29至44歲之間的族群對未來五年展望最為樂觀。沃特斯指出，中國大多數財富集中於30至60歲之間的千禧世代與X世代。他們較為樂觀的原因包括累積的資產較多、工作穩定性較高，以及對「過去的美好年代可能會重現」抱持希望。她認為，這種想法與年齡增長有關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法