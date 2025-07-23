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台灣遊客注意了！明年到歐洲入境費將漲近3倍

2025/07/23 18:08

歐盟的ETIAS旅行授權，適用於希望在180天內訪問30個歐洲國家並停留最多90天的免簽證旅客。（法新社）歐盟的ETIAS旅行授權，適用於希望在180天內訪問30個歐洲國家並停留最多90天的免簽證旅客。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕明（2026）年一些遊客可能需要支付更多的費用才能進入歐洲部分地區。根據歐盟委員會發布的公告，歐洲旅行資訊和授權系統（European Travel Information and Authorisation System ，ETIAS）下的旅行授權價格將上漲近3倍。

ETIAS目前尚未實施。該授權於2018年通過，後來被多次推遲，目前定於2026年第4季生效。公告稱，有人提議將費用從7歐元（8美元）提高到20歐元（23美元）。通貨膨脹和額外的營運成本是價格上漲的原因。

歐盟委員會表示，新費用與其他旅行授權的價格一致，例如英國的電子旅行授權（ETA）和美國的電子旅行授權系統（ESTA）。 目前，ETA費用為16英鎊（21.70美元），ESTA費用為21美元。

歐盟的ETIAS旅行授權，適用於希望在180天內訪問30個歐洲國家並停留最多90天的免簽證旅客。部分旅客可免付費用，包括18歲以下或70歲以上的旅客，以及歐盟公民的家庭成員。

來自59個地方的旅客需要獲得ETIAS授權，其中包括來自澳洲、加拿大、日本、新加坡、韓國、美國和英國的旅客。

歐盟將實施ETIAS系統，這是一種電子旅行授權，實施對象為目前可免簽前往申根區的非歐盟公民，由於台灣公民無需申請申根簽證，未來台灣公民將必須取得有效的ETIAS旅行授權，以便造訪任何申根成員國。

這是一項強制要求，但台灣公民可經由簡化的ETIAS線上系統來取得旅行授權。

若要前往歐洲和歐洲境內，首先必須取得ETIAS旅行授權。欲取得歐洲簽證的台灣公民，必須具備以下三大條件：有效的護照、電子信箱、信用卡或簽帳金融卡。

申請人在填寫完ETIAS表格後，需支付旅行授權費。在提交後，只需幾分鐘即可得到答覆。經批准的ETIAS效期為連續3年，並允許持有人在180天在申根區逗留最長90天的期限。欲造訪歐洲的台灣公民，在旅行前應取得有效的旅行授權。

ETIAS旅行授權是邁向安全與邊境管制的重要一步。歐盟認為有制定此方案的必要性，以更好地協助其成員國，並為打擊恐怖主義做出貢獻。

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