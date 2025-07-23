摺疊機市場大混戰 Vivo X Fold5挖三星牆角

圖中為vivo台灣總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅、實習記者劉羽珊／台北報導〕vivo今日在台推出vivo X Fold5摺疊機，這是vivo首度進軍台灣摺疊機市場。做為台灣摺疊手機市場後發者，vivo祭出三星、蘋果指定機款跳槽折價策略，在最高折價2.3萬元下，創台灣手機市場跳槽價之最。

vivo台灣總經理陳怡婷表示，此時進軍摺疊手機市場，主要是X Fold5可以解決摺疊手機痛點，以輕盈、續航與AI智慧體驗三箭齊發，對應消費者最實際的商務及日常需求。陳怡婷說，X Fold5初期在台發售2000支，作為試水溫，若銷售不錯，會向總部爭取更多數量，預期第二批會在8月底到台。

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vivo X Fold5系列即日起至8月3日於指定通路正式開放預購，值得注意的是，此次預購方案祭出寵愛尊榮V粉，以及新朋友加入折價方案，其中，自7月23日至8月3日，全台vivo官方體驗店開放實機體驗並提供超值預購優惠，舊換新最高加碼1.2萬元，包括有凡持X70系列（含）以上舊機回到 vivo官方體驗店，完成指定檢測並符合回收資格，換購X Fold5最高1.2萬元折抵優惠。持三星Z Fold系列、蘋果iPhone13系列（含）以上舊機參與換購者，現折1萬元。持V系列、其他X系列舊機用戶，全額付款可享現抵7000元的換購回饋，若再加上舊手機回收價最高1.3萬元，則總計最高折價2.3萬元，創台灣手機市場跳槽折價金額最高。

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