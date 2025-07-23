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LINE一詐騙手法超易上鉤 帳號被盜處理步驟公開

2025/07/23 17:32

LINE官方提醒，任何LINE的登入頁面，都不需要輸入「簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」。（業者提供）LINE官方提醒，任何LINE的登入頁面，都不需要輸入「簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕近期LINE又出現詐騙集團盜用帳號的亂象，不肖份子假冒為一般民眾的親友帳號，傳送訊息請求投票或填寫問卷，例如「幫我們家寵物投票」、「幫孩子的繪畫作品投票」，看似無傷大雅，實則有效降低民眾戒心，再附上釣魚連結，引導親友留下LINE帳號的電話號碼、密碼以及「簡訊認證碼」，此時其他親友的帳號就會被盜取了。

詐騙集團控制這些LINE帳號後，可能會再用相同的手法盜取他人帳號，也可能「借殼」用來騙錢，例如傳訊息向被害人親友借錢、要求轉帳等等，有些熱心民眾以為親友急需幫助，一時不查就上當了。

LINE官方提醒，任何LINE的登入頁面，都不需要輸入「簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」。因此，只要在任何「網頁」看到上述兩點，就可以100%確認是帳號釣魚。

數位發展部今天發布「網路詐騙通報查詢網週快訊」，據統計，本週共接獲4096件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數有2474件，較上週下降26.93 %。

不過數發部特別提醒，近期詐騙集團透過社群平台或網路廣告，偽裝成LINE官方帳號發送Email或是活動連結參加抽獎、問卷活動等，誘導民眾誤入釣魚網站輸入個資。

如果LINE帳號不幸被盜怎麼辦？LINE官方表示，如發現LINE帳號已經被盜（手機LINE應用程式被登出，無法再登入使用），請盡快由本人向LINE客服聯繫。 為保護用戶的帳號安全，LINE客服需先驗證身份，故需由發生LINE帳號問題的用戶本人直接與客服聯繫。

聯繫LINE客服時可依照這3步驟：

1. 到這個網址（https://contact-cc.line.me/detailId/11242），點選「不登入並繼續操作」，可立即填寫客服表單。

2. 完整填寫表單內容 （內容越完整，越能幫助客服盡快釐清帳號問題）

3. 客服會在24小時內回覆，協助將被盜走的帳號停權，並引導註冊新帳號與協助轉移付費商品。

如果想拿回被盜用的帳號呢？LINE近期推出新功能「再次登入」，能幫助用戶快速登入原帳號，就算沒有做好日常備份，也能保留帳號被盜前的聊天記錄，用戶帳號中的貼圖、代幣等付費產品也能完全恢復。

更新到LINE 版本15.4.0（含）以上 之後，在常用的主要裝置要重新登入現使用帳號時，再次進入LINE時就會觸發「再次登入」功能，點選「再次登入」，系統就會進行裝置與帳號核對，如核對成功將會進入登入流程，如核對失敗，則會跳出「錯誤」通知畫面。

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