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桃園攜手Plug and Play 評選優質新創團隊進入矽谷

2025/07/23 17:37

桃園市政府與創新平台Plug and Play合作，在桃園區虎頭山創新園區舉辦評選日（Selection Day）活動，吸引20組國內外創新團隊參與。（經濟發展局提供）桃園市政府與創新平台Plug and Play合作，在桃園區虎頭山創新園區舉辦評選日（Selection Day）活動，吸引20組國內外創新團隊參與。（經濟發展局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府與全球頂尖創新平台Plug and Play合作，今在桃園區虎頭山創新園區舉辦評選日（Selection Day）活動，吸引了國內外20組新創團隊參與，這些團隊橫跨人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、前瞻通訊及智慧製造，活動遴選出的優秀團隊，將成為Plug and Play國際加速輔導計畫的一員。

經濟發展局長張誠表示，透過Plug and Play的深度輔導，入選團隊將能更快地將創新技術融入國際產業供應鏈，拓展多元市場，下一梯次新創團隊的報名期間為9月1日至9月29日，報名網址：https://www.plugandplaytechcenter.com/contact

今天次活動安排以「台灣新創的歷史及未來展望」為主題的專題座談，聚焦於台灣新創生態系的演進、挑戰與國際化發展，邀請NTU Ventures 合夥人Brandon Chiang江旻峻等，針對「台灣新創十年來的轉變與未來領先領域」等4大議題，進行深度對談與經驗交流。

江旻峻表示。Plug and Play的核心價值在於其系統性的國際化培訓，入選團隊將接受專為進入美國市場所設計的培訓課程，導入矽谷的商業思維與營運模式，計畫最終目標是直接將團隊帶入矽谷年度峰會（Silicon Valley Summit）。

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