關稅衝擊 亞銀全面下修今年GDP預測 唯一上調台灣至3.5％

AI熱潮推升台灣經濟成長，是亞銀唯一上修今年GDP成長的經濟體。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕亞洲開發銀行（ADB）23日報告指出，美國高關稅與全球貿易不確定性使亞太國家的經濟前景惡化。亞銀全面下修該區域國家今明兩年的經濟成長預期，而台灣是唯一上調的經濟體。

亞銀23日公佈最新的《亞洲發展展望》報告，預測今年亞太地區經濟成長4.7%，從4月的預期下修0.2個百分點，明年預測則從4月的4.7%下調至4.6%。

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報告說，美國關稅與貿易緊張升高可能進一步削弱亞太開發中國家的經濟前景，其他風險包括恐干擾全球供應鏈與推升能源價格的衝突與地緣政治緊張，以及較預期嚴峻的中國房市惡化程度。

亞洲開發銀行首席經濟學家帕克（Albert Park）指出，「亞太地區今年遭遇日益嚴峻的外部環境挑戰。而在風險與全球不確定性加劇之際，經濟前景已走軟。該區經濟體應繼續強化基本面，促進開放貿易與區域整合，以支撐投資、就業與成長」。

該報告全面下修該區經濟體今明兩年的GDP預測，而台灣拜全球人工智慧（AI）熱潮之賜，是唯一上調的國家，預期今年台灣GDP成長3.5%，從4月預測的3.3%上升，至於明年則維持在3%。。

作為區域最大經濟體的中國，今年GDP成長預期4.7%，與4月相同，明年為4.3%。第2大經濟體印度，預期今年GDP成長6.5%，從4月預測的6.7%下修，2026年GDP成長6.7%，從4月預期的6.8%下降。

東南亞地區今年GDP成長預期4.2%，較4月預測的4.7%下滑，明年GDP成長預期4.3%，從4月預測的4.7%下降。其中印尼今年GDP成長5%，與4月預測相同，馬來西亞4.3%，從4月預期的4.9%下修，新加坡1.6%，從4月的2.6%下調。

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