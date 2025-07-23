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家樂福頂級超市1顆7000元西瓜 搶先進駐DREAM PLAZA

2025/07/23 17:09

高檔水果禮盒專區開幕特別導入日本北海道「哥吉拉西瓜」，原價7999元，限時優惠6999元；「炸彈西瓜」原價7500元，特價只要6500元。（記者楊雅民攝）高檔水果禮盒專區開幕特別導入日本北海道「哥吉拉西瓜」，原價7999元，限時優惠6999元；「炸彈西瓜」原價7500元，特價只要6500元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一集團「DREAM PLAZA」將於7月25日開幕，子公司家樂福頂級超市Mia C’bon全台第22家分店進駐地下1樓，攜手國內知名插畫家吳忠錩，構建出5隻擬人化貓咪角色，每隻高達150公分，穿梭於店內各區域導覽。

Mia米亞穿著Mia C’bon店經理制服是迎賓服務的代表；C’bon喜寶熱愛料理與美食的靈魂人物；Premium普妮莫是精緻生活追求者的引路者；Market瑪奇是發掘新事物的潮探索家；Genuine傑尼恩是知性、專業且富品味的城市購物達人。

統一集團「DREAM PLAZA」將於7月25日開幕，子公司家樂福頂級超市Mia C’bon全台第22家分店進駐地下1樓，攜手國內知名插畫家吳忠錩，構建出5隻擬人化貓咪角色，每隻高達150公分，穿梭於店內各區域導覽。（記者楊雅民攝）統一集團「DREAM PLAZA」將於7月25日開幕，子公司家樂福頂級超市Mia C’bon全台第22家分店進駐地下1樓，攜手國內知名插畫家吳忠錩，構建出5隻擬人化貓咪角色，每隻高達150公分，穿梭於店內各區域導覽。（記者楊雅民攝）

館內並設立專屬「貓町市集伴手禮專區」，推出貓咪主題鐵盒餅乾、購物袋、飾品、明信片等極具收藏價值的文創商品，結合插畫與台灣元素，打造最具藝術溫度的生活伴手禮。

家樂福表示，目前全台已有66家量販店和243家家樂福超市，「Mia C’bon Dream Plaza店」賣場面積200坪通透式空間，首度設立Café & Delicacies 複合餐飲專區，集結名店料理與精緻便當，滿足快速生活需求與精緻味蕾，並引進人氣名店聯名。

包括「筑前屋」豬排／唐揚雞／海鮮便當；「東門鴨莊燒臘」油雞／燒鴨／叉燒；「無限廚房」泰式風味餐；「瀧川珍味」隨季節變化不定時推出多款稻荷、太卷壽司；「米時廚房」3款特選沙拉。

Mia C’bon Café則導入台灣冠軍職人監製的咖啡，選用台灣在地屏東神山巴魯那莊園咖啡，現煮供應；同時首度導入杯果杯GO果昔冰沙，將清洗後的蔬果截切製成冷凍蔬果，顧客選購後，交由店員使用機台製成「果昔冰沙」。

生鮮青果專區以8公尺寬的大型進口水果展示區迎賓，佈滿當季精選的日本、美國與台灣水蜜桃、麝香葡萄，推出2個冷藏專櫃上架「免切洗快速料理蔬菜盒」與「免切洗鮮切即食水果盒」。

高檔水果禮盒專區超過6成來自日本產地精選等級水果禮盒，開幕特別導入日本北海道「哥吉拉西瓜」，原價7999元，限時優惠6999元；「炸彈西瓜」原價7500元，特價只要6500元。

同時與日本森精肉店再度攜手合作，導入匠和牛A5黑毛和牛，還有不定期推出隱藏版現煎料理，再加碼「每日限量20份現煎餐食」：和牛漢堡129元、和牛丼飯299元、美牛燒肉飯／豬肉燒肉飯各150元。

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