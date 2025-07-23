關稅影響縮小 星展銀上修我GDP至4.0％

星展集團資深經濟學家馬鐵英。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕對等關稅對台灣經濟影響縮小，星展銀行將2025年的台灣GDP成長預測從3.0%上調至4.0%，反映提前出口和強勁的AI需求。而考慮到提前出口的回落以及全球宏觀經濟環境的疲軟，2026年的GDP成長預測從2.4%下調至2.0%。

星展銀行今舉辦2025年第3季經濟展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，今年台灣GDP成長預測從3.0%上調至4.0%，上修原因是AI需求強，第2季出口非常強勁，超乎預期，考慮提前出貨的影響。

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2026年的GDP成長預測則從2.4%下調至2.0%，因為考慮美國隊等關稅的執行，預期將看到對全球需求產生負面影響，加上提前出貨提前到今年的話，勢必拖累明年的出口表現。

此外，星展銀認為，對等關稅對台灣經濟的總體影響，預計將小於4月時原先的擔憂程度。主要由於科技類產品已被排除在外，受對等關稅影響的產品範圍已顯著縮小，產品價值約為300億美元，僅佔美國從台灣進口總額的26%。

馬鐵英分析，對等關稅對台灣GDP的直接影響估計為0.2-0.5個百分點，而半導體關稅（如果僅針對晶片）的直接影響估計為0.1-0.3個百分點。預計財政刺激措施可以抵銷這些影響。

馬鐵英指出，台灣2第季GDP成長可能大幅超出預期。第2季出口較去年同期大幅成長34%，主要受對美國市場出貨量的推動，這可能意味著3個月的關稅暫停期間，出口商在提前出貨。同時， 出口大幅成長主要受資通產品帶動，台灣的出口表現亦優於其他亞洲主要經濟體，這也顯示AI相關的科技產品需求仍然強勁。

她預期下半年經濟成長將放緩。出口可能會因提前出貨而有所回調，儘管AI需求可能會繼續提供支撐。隨著財富效應趨於穩定和進口關稅不確定性的緩解，消費有望出現反彈。政府的財政刺激措施也可能在下半年支撐內需表現。

此外，星展銀也將2025年CPI通膨預測從1.9%下調至1.7%，2026年預測從1.7%下調至1.5%。由於匯率升值和去年貨幣政策緊縮的滯後性效果，需求和供應面的物價壓力均可能趨緩。下半年電價調漲的可能性將是一個主要風險。

第2季民間消費明顯減弱，可能反映了股市回檔和房地產市場疲軟帶來的負面財富效應。消費者也可能因為預期進口關稅調降而延後購車。

馬鐵英說，汽車銷售的部份，有台美之間可能消除進口關稅的不確定性，預計下半年可望恢復成長。

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