要讓美國藥價降低1000％ 川普對歐洲下這「狠招」

美國總統川普警告歐洲國家，如果他們不幫助美國降低藥品成本，歐洲國家的企業可能會失去進入美國汽車市場的機會。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普警告歐洲國家，如果他們不幫助美國降低藥品成本，歐洲國家的企業可能會失去進入美國汽車市場的機會，川普表示，如果他採取的最惠國待遇關稅施壓奏效，將使美國民眾的藥品價格下降高達1000%。

川普週二（22日）晚間暗示，將採取新的貿易策略。他在白宮舉行的一場活動上，出席者包括國會共和黨盟友和內閣成員。川普表示，如果製藥公司和其他國家不支持他為美國民眾降低藥品價格的最惠國政策，川普將考慮利用貿易手段迫使他們採取行動。

請繼續往下閱讀...

川普發表大約一小時的講話，他預測，如果他的計劃得以實施，白宮的政策將使美國民眾的藥品價格下降高達1000%。

川普表示：「我們現在正在努力推動其他國家稍微提高藥價，並讓製藥公司接受。如果他們不這樣做，製藥公司就會面臨很多麻煩。如果這些國家不這樣做，比如歐洲，我會說，沒關係。你們不准在美國賣汽車了。你們不准在美國擁有賓士、BMW、福斯或其他任何品牌的汽車了。」

美國的藥價被認為是全球最高的國家，川普的最惠國政策將把美國藥品價格與其他已開發國家支付的最低價格掛鉤。然而，由於美國對這些公司來說是一個利潤豐厚的市場，這個過程可能需要各國提高醫藥價格才得以奏效。

川普在15日已表示，最快可能在7月底對藥品加徵關稅，計畫未來一年內，把藥品關稅提高到最高200%，目的就是強迫製藥廠把生產線搬回美國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法